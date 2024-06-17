《喜临门》温温巧遇妈咪向云掀回忆杀

向云近日在社媒分享合照，掀起回忆杀。6月12日她和陈之财巧遇昔日童星李咸慜（念mǐn）。三人曾合作2004年的长寿剧《喜临门》。《喜》是重头剧，由金牌故事人洪荣狄编剧，演员还有李锦梅、陈丽贞、谢韶光、洪慧芳、黄奕良等；剧集分上下集播出，共141集，2005年1月落幕。

向云和李咸慜在剧中饰演母女，陈之财演向云的弟弟，李咸慜的学霸角色“温温”像小大人。向云留言说：“因为她，我重看《喜临门》，还是那么精彩，那个戏百多集，相信也陪伴许多观众度过好多日子。”该剧演员之一的陈丽贞留言：“怀念这部剧所有的点点滴滴。”许多网民说，当年喜欢看《喜》，也记得温温和主场景“快乐鱼”西式炸鱼餐馆。

大家一眼就能认出李咸慜，皆因她似乎“冻龄”，有一张童颜，长相跟童星时期差不远。

一见向云即回到童年



《联合早报》联系上李咸慜，她告诉记者，现年32岁，五年前嫁作人妻。记者惊叹时光飞逝，对她说：“你竟然32了，我瞬间感觉自己老了！”她笑说，过去因甩不掉一脸稚气而纳闷，“现在比较开心了，老了就不介意（童颜）了。”

李咸慜凭《喜》拿下2004年红星大奖青苹果奖，奖座还摆在家中客厅。她的其他戏剧作品包括《春到人间》《孩有明天》《谁是No.1》。

32岁的李咸慜跟友人合作开家庭妇科诊所，事业有成。（受访者提供）

李咸慜演《喜》时是12岁，她15岁后不再演戏，专心念书，从莱佛士女中念到莱佛士初院，后来在国大修读国际关系，如今跟友人合作开家庭妇科诊所。

问起巧遇向云和陈之财的经过，她说，当天跟友人在外用餐，“朋友说看到艺人，她一转头就看到之财大哥和向云姐。可能因为我的样子没有什么改变，他们立刻认得我，这让我很感动。”

巧遇20年前合作过的演员前辈，让李咸慜的思维顿时回到童年，并因此闹笑话。

她笑说，跟向云交换联络方式时，差点要给妈妈的电话号码。她解释，当年没有手机，剧组若要联系她，得通过李妈妈，“不知道为什么，我竟然下意识要给妈妈的号码，应该要给我的号码才对嘛！”

李咸慜说，拍摄《喜临门》期间，向云和陈之财很照顾她。她在戏里戏外称呼向云为“妈咪”，向云就是她的“电视妈妈”。

NG爆哭难忘陈之财安慰

李咸慜分享拍《喜》的回忆，其中一个跟陈之财有关。她说：“间隔20年，但我永远记得。有一次要讲一段很难的台词 ，内容包括‘消化系统’‘大肠小肠’等，我NG了很多次，害在场的七八个人得一直重演。我年纪还小，压力很大，哭了。之财大哥就来安慰我，大家都对我很好，还帮我补妆。”

李咸慜在《喜临门》的学霸角色温温像个小大人。（取自向云IG）

另一个回忆跟吃有关：“金姐（金银姬）每次都带很多好吃的东西给我们吃。戏里卖西式炸鱼，戏外金姐现炸食物跟大家分享。”

跟观众一起长大

李咸慜被观众认出时，最常听到的一句话是“看你的戏长大”。她笑说：“有人告诉我，他以前看完《喜临门》就去做功课，我跟他说，我也一样啊，拍完戏也要做功课。”

认出她的观众还包括来自中国的前同事，因《喜》曾在中国央视8台播出。

李咸慜珍惜当童星的回忆，“童年时光很单纯，我就是很喜欢演戏，参与了一部很重大也很长的戏，每个前辈都那么出名，他们都对我很好。很宝贵很难得的经验，感谢我的妈妈让我演出。”

她想对记得她的观众说：“很感动，谢谢你们还记得我。我们是一起长大的，那时候你们在电视前，我在电视里。那段一起长大的回忆挺好的。”问她有没有戏瘾，她说，虽然对表演仍然感兴趣，但现阶段想专注在诊所事业上。