王力宏致敬李玟环节取消 乐迷：渣不渣男与音乐何干？

（综合讯）台湾第35届金曲奖颁奖典礼将在6月29日举行，主办方原本安排王力宏在致敬环节演唱Coco李玟的歌曲缅怀故人，不料消息一出，引起反弹声浪。李玟生前受老公外遇所苦，有人质疑王力宏过去爆出婚外情丑闻，不宜担任致敬李玟的表演嘉宾，用李玟“洗白”。

话题延烧后，王力宏6月14日晚透过经纪公司发表声明，请辞演出以平息风波，表示未来会用其他更有意义的方式向好友致敬。

李玟二姐李思林随后发声回应：“我们尊重力宏的决定。”台湾文化部告诉媒体，已决定取消致敬演出，意指不会找人接替王力宏。

外界之前曾推测，李玟是否有机会获颁特别贡献奖。但李玟在香港出生，之后与家人移民美国，没有中华民国身份，根据规定，无法提名此奖项。

网民道德剥夺热爱的音乐

针对反弹声浪，电台UFM100.3前音乐副总监胡天培有感而发，向《联合早报》投文提出看法。

他认为，李玟和王力宏曾是索尼音乐最巅峰的歌手，在华语乐坛黄金年代创下许多难以超越的成绩，“致敬环节的表演，作为出道就相识的老友，可说再适合不过，我和一些爱音乐的朋友都很期待。无奈一群对王力宏家事纷争反感的网民连日来请愿，理由却是‘渣男致敬很讽刺’。渣不渣男到底和音乐有什么关系？这和向一位音乐人致敬又有什么关系？”

胡天培对参与请愿的网民提出两个问题：“首先，为什么要用你所谓的道德剥夺我热爱的音乐？你不关心王力宏和李玟的音乐，我也不关心他的家庭纠纷，在我眼中他们是两个杰出的音乐人。

“第二，我翘首以盼的表演被你请愿取消，我原本不愿站出来，是否只有站出来才能捍卫我的权利与损失？你为了实现你的意志，杀死我的意志；我反抗的唯一方法是不是只能杀死你的意志？你死我亡到底是哪门子的民主？”

胡天培最后说道，6月15日是李玟入行30周年，7月5日是她的忌日，烦请这群请愿网民另觅盛大场合致敬，不要只破坏不建设，让乐迷和观众蒙受无妄之灾。