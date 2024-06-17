周星驰自制短剧 观众喊笑不出

鬼才导演“星爷”周星驰首次跨界，与抖音合作自制短剧《金猪玉叶》，播出前后备受关注，大众都拭目以待“周氏幽默”能否卷土重来。

《金》首集在星期天（6月2日）上线，一小时后播放量便突破百万，开播至今更已累计1.9亿播放量，不过，观众口碑却呈两极分化趋势。

有欣赏者认为短剧“紧跟时事，梗又多又密集”“质感媲美电影”“艺术成分相当高”；不买账者则认为“作为短剧，不好看，四不像”“和星爷半毛钱关系都没有”，尤其冲着星爷“无厘头喜剧”的观众，更毫不留情批评星爷江郎才尽。

《金》作为短剧，第一季共有24集，每集时长约五分钟，剧情聚焦近年热门“杀猪盘”话题，讲述实习律师叶小莱，如何联手主播朱浩，揭开“杀猪盘”诈骗真相，挽救姐姐叶小茴，并找到职业道路的故事。

《金》作为星爷出品，自然少不了致敬镜头，比如男主房间出现七仔公仔、门上贴着周星驰照片。根据报道，导演马史也称，整部短剧中，其实暗藏100多处星爷痕迹。

被指笑点生硬难共鸣

对于星爷粉丝，寻找这些蛛丝马迹，自然成为观剧乐趣，不过，却有部分观众认为《金》周氏元素太少，虽勇于对时下课题玩梗“开炮”，比如讽刺日本排放核污水，但标榜着“喜剧”的短剧，却因笑点设置过于生硬，让人无法产生共鸣而笑不出。

也有观众认为演员演技薄弱，纵观演出人员有史元庭、夏若妍、土豆、蒋诗萌、派小轩、张百乔、徐志胜等，其中最广为人知还是脱口秀演员徐志胜，还有在抖音颇为出名的搞笑博主派小轩。

观众普遍认为剧中为数不多高光时刻，都是由徐志胜奉献的，还因此称他为全场MVP，更有人直接评论“凭借徐志胜独特幽默感和口才，让他一个人对着镜头，说场六分钟脱口秀，也比这个短剧有意思！”

该剧目前已播放至第九集，但“高开低走”“浪费时间”“烂片”几乎占据了评论区，更有观众直接锐评喊话：“星爷，别晚节不保”。

虽然劣评如潮，但《金》因累积破亿播放量，收入方面相当可观，粗估净赚就高达3000万人民币（约557万新元）。