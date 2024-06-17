本地艺人温馨齐过父亲节

星期天（6月16日）是父亲节，本地艺人以图文传情，感恩父爱，答谢伴侣，分享父职感悟，每一帧都洋溢着温馨与爱意。

范文芳李铭顺马尔代夫过节

范文芳李铭顺一家三口远赴马尔代夫庆祝父亲节。范文芳分享影片，当中可见父子俩温馨拥抱、李铭顺展示儿子Zed自制的贺卡，Zed也亲手点缀杯子蛋糕送给爸爸。范文芳用英文写道：“致世界上最好的父亲，你就是我们的一切，感激你为我们的生命带来爱与快乐。”

儿子Zed给李铭顺送上杯子蛋糕。（取自网络）

陈熙远距离祝福父母

远在伦敦求学的陈熙，在IG发文祝爸爸陈之财节日快乐，错过了献上母亲节祝福的他也补上了和妈妈向云的合照。

“祝我了不起的爸爸父亲节快乐！谢谢你一直当我们家里的太阳，给我们温暖和光亮。就像太阳需要月亮，我想借这个机会给我妈妈祝福，因为我错过了母亲节的帖子。时差和繁忙的日程让我没能及时表达，但我对你的爱和感激从未改变。”

徐秀盈发赖兴祥父子合照

父亲节这天恰好是徐秀盈儿子生日，她发了老公赖兴祥与儿子旅游时的合照祝福。儿子遗传了老爸的外貌与身形，让徐秀盈逗趣称他是她“最喜欢的复印机”。

赖兴祥和儿子。（取自网络）

张哲通写长文“致我家的大树”

张哲通IG上展现好文笔，为父亲写下感人长文，“致我家的大树：你是我见过最有担当的男人，一直都尽心尽力地保护你的家，庇护着我们，不管工作再辛苦再累，你还是会每天凌晨四点叫我们起床，送我们上课……你是我见过最有智慧的爸爸，在我面对困惑的时候，总能提出一些我没考虑到的简介，却又很清晰地让我知道，决定权还是在我身上。”

张哲通为父亲写长文。（取自网络）

沈琳宸发老公逗趣照片。（取自网络）

沈琳宸曝老公 遭恶搞鬼脸照

“给不怕被家中女人恶搞的你，父亲节快乐！” 沈琳宸逗趣分享老公丑照，上传一家四口旅游时，女儿骑在老公肩上给他捏鬼脸的影片。

郑各评回看与儿女的童年亲子照。（取自网络）

郑各评：不感到寂寞

一对儿女郑颖和郑凯介如今已长大成人，郑各评趁父亲节感性忆当年，分享与子女儿时的合照，并用英文写道：“我最爱的宝贝郑颖和凯介，你们‘悄悄’长大了，很庆幸我在当年那么繁忙的拍摄日程中没有错过陪伴你们。很多人都说父亲爱孩子更甚于自己的生命，然而他经常是世界上最寂寞的人，但因为你们都那么棒，我并不感到寂寞。”