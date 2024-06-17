Taylor Swift前男友打破沉默谈分手

（综合讯）美国天后Taylor Swift（泰勒丝）2023年4月与交往六年半的英国演员男友Joe Alwyn（乔艾文）分手，后者时隔一年多终于打破沉默，近日在访问中提及这段往日情。

他说：“我希望每个人都能同情并理解，一段长达六年半、深厚且全心付出的关系结束后所带来的困难。那是难以消化的情况。在这种情况下，不寻常也变态的是，它（分手消息）一星期后突然出现在公众视野中，外界也介入讨论。”

泰勒丝今年4月发行的新专辑“The Tortured Poets Department”中，有几首歌曲被认为是在写她与乔艾文的昔日恋情。被问及是否听过该张专辑时，乔艾文未直接回答，但意有所指地说：“一个很真实的东西，被抛入一个很不真实的空间——小报、社媒、舆论，然后被拆解、炒作、放大到面目全非。事实是，被报道的与所说的话，总会有差距。”

他表示自己已经释然，也自认很幸运，无论是在职业上或个人生活上，都能够找到一个非常好的位置。

泰勒丝与乔艾文自2016年开始交往，她在2020的纪录片“Miss Americana”中曾透露，两人共同决定低调交往。乔艾文也曾以化名与她合作专辑“Folklore”，并因此与她共享葛莱美音乐奖。两人在2023年4月分手，这是泰勒丝交往最久且最稳定的一段关系。