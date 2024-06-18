玫瑰的故事

Viu 已上线

改编自亦舒的同名长篇小说。出生书香世家的黄亦玫（刘亦菲饰）在呵护中长大，从小便展露艺术天赋。初入职场的她很快受到重用，后来重返校园深造，毕业后与学长方协文（林更新饰）结婚，可惜最终离婚收场。黄亦玫开始创业，并遇到自己的灵魂伴侣傅家明（霍建华饰），但傅家明只剩几个月的生命……

怪奇谜案限时破 Agents of Mystery

Netflix 18日上线

金度勋（后排左起）、李龙真、John Park、李恩智（前排左起）、惠利和Karina，在《怪奇谜案限时破》化身特务。（取自Netflix网站）

全新韩综。跟随李龙真、John Park、李恩智、惠利、金度勋和Karina六位特务，深入调查无法用科学解释的诡异事件。

班弗格尔：重返野性世界第3季 Ben Fogle: Return to the Wild S3

BBC Earth（星和Ch407，新电信Ch203） 晚上9.55

探险家班弗格尔再次到世界各地造访一些放弃激烈竞争，在地球上最偏远的地方建立家园的人们，包括住在挪威一个偏僻岛屿的女子，在撒哈拉沙漠深处经营客栈的老板，以及在威尔斯建造环保家园的一家人。

喋血街头

天映频道（星和Ch868，新电信Ch585） 晚上10.40

主演：梁朝伟、张学友、李子雄。细荣、阿B和辉仔三人在贫民窟一同成长，情同手足。他们因为误杀一名歹徒，被逼逃亡海外，到越南从事走私活动。怎料一箱黄金，令三兄弟互相反目。

加油！妈妈

Eazie TV·中央电视台戏曲频道 上午9.45

主演：张雨绮、李泽锋、吴越、董洁。中国现代女性都市成长剧，讲述五个性格与经历各不相同的女子在成为“妈妈”后，面对婚姻、家庭、亲子、职场等多重现实挑战，不断温暖互助，彼此治愈。

流浪主厨第1季

Eazie TV·亚洲美食频道 晚上10.00

主厨兰维尔布拉尔（Ranveer Brar）带观众展开美味旅程，寻找被遗忘的传统、食谱和地方，游历印度各个城市，除了让观众用视觉品味每一道菜，布拉尔更用自己的风格烹饪佳肴。