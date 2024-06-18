受父母影响有忌讳 郑凯介闷声办大事

24岁星二代郑凯介最近宣布与30岁新加坡音乐人炸蛋（Zadon Lim）合作，开设音乐与媒体公司Ring Road Collective。公司除了制作音乐，也提供视频制作、社交媒体经营、营销咨询等服务。

郑凯介接受《联合早报》访问时自认有些“pantang”（马来语，忌讳之意），对于正在计划中，还没实现的事非常低调，就连父母也是一个月前才知道他开公司的计划。他说：“我担心还没发生的事如果一直讲，就越不可能实现。”被问及怎么会有这种观念？他直言：“我父母教我的。我也觉得筹备过程没什么好炫耀的，先好好专注地做，该宣布的时候再讲。”

尽管没有大肆宣传，但从郑凯介和Zadon的作品中其实可以看出端倪，两人已经默默合作了一些项目测水温，例如今年初发布的快餐新春广告片。

如今世道都说做音乐不容易，郑凯介为何偏向虎山行？他坦言在商言商，以经营者的身份去思考的话，肯定要去想公司怎么赚钱，“但如果我们一直专注在钱的话，就会失去对音乐的热忱。”他分享兼顾“爱情与面包”之道：“要去尝试创作不一样的风格，音乐才会好玩，如果一直做相同类型的音乐，到最后一定会有职业倦怠。”

与搭档有话直说



先以演员身份出道的郑凯介，在疫情期间转投音乐领域，进而认识了Zadon。郑凯介说：“他（在音乐领域）比较有经验，过后就一直有保持联系，找他学一些音乐创作的东西。”一次聚会上，Zadon与郑凯介分享他想开公司的点子，“我听了觉得这个概念蛮好的，就和他说‘不如我们一起做’。”

郑凯介补充说：“我们本身也有些人脉，比如格莱美获奖音响工程师、混音师等。新加坡的音乐如果想被更多人听到，更须要和不同国家的人合作。”他也希望公司可以与外国艺人合作，进行国际化的项目。

谈及伙伴，郑凯介说两人很合得来，都是有话直说的性格，至今也没有吵过架。“有些案子他觉得不能做，会直接提出原因，合理的话我当然也OK。我们会给对方建议，互相沟通，也互相信任。”

Zadon认为郑凯介虽然比他小六岁，却非常成熟，也可以在工作上提供较新的视角。“我们俩的性格都比较理性，讨论时不会带有情绪，就事论事把情况说清楚。”

对于被比较已免疫

郑凯介（左上）一家人，包括爸爸郑各评（左下）、妈妈洪慧芳（右下）和姐姐郑颖，都在娱乐圈发展。（取自郑凯介IG）

爸爸郑各评2023年离开新传媒后，持续活跃于台前幕后，妈妈洪慧芳的演技备受海外肯定，姐姐郑颖在戏剧上表现也越来越亮眼。记者问郑凯介是否会倍感压力，急于交出一份成绩单？他答道：“我和我姐其实已经很习惯了，从小到大我们做了些什么，大家很自然就会拿我们和家人比较，我甚至已经有点‘免疫’了。认真做好自己想做的事，坚守道德底线不伤害别人，就OK了。”

对于社媒上的恶意评论，郑凯介也自有一套调适方式，他分享说：“无论你做得多好或多坏，始终会有人评头论足。我尽力每天都进步一些，对自己有所交代，其实就不须要去讨好别人，从其他人身上获得认同。”