参演《金庸武侠世界》 戴向宇：梅超风黄药师颠覆形象

参与《金庸武侠世界》重磅剧，与张艺谋副导演合作，型男戴向宇受访告诉《新明日报》，梅超风、东邪黄药师全颠覆角色形象！

《金庸武侠世界》星期一（6月17日）晚上首播，这部致敬一代武侠巨人金庸的作品，由《东邪西毒》《南帝北丐》《华山论剑》《九阴真经》《铁血丹心》五个单元组成，星期一晚上隆重首播，引发热议。

当中，曾在本地电视圈发展的型男戴向宇参与《九阴真经》单元，他星期一晚上接受《新明日报》访问透露，他在《九》剧中饰演的是大师兄曲灵风，是一个武林高手，与师妹梅超风（孟子义饰）、师弟陈玄风（何与饰）、师父黄药师（周一围饰）等都有对手戏。

在武侠剧迷眼中，梅超风个性诡异摸样狰狞，被指脸色黝黑，外号“铁尸”，但向宇告诉记者，《金庸》剧里的梅超风完全颠覆武侠迷的既定印象，“梅超风向来被影视作品脸谱化，为了坏而坏、入魔嗜杀，但孟子义的梅超风造型却非常冷艳而漂亮！”

对于梅超风“变美”，向宇认为并无不妥，“美丽总是观众爱看的理由，尤其女星，百分之八十因貌美出圈，之后再以演技打动观众，孟子义的梅超风为角色加分不少。”

“至于东邪黄药师，在我看来，黄老邪与徒弟关系亦师亦友，但周一围的演绎却少了邪味，多了父爱。我跟周一围研究过，他觉得这是黄药师早期的个性，随着后续发展才性情大变，这也与以往看到的黄老邪一出场就邪里邪气大相径庭。”

说到合作，向宇表示孟子义因个性率直在圈内曾是“黑红”艺人（因负面新闻出圈），感觉“很难搞”似的，实际上本人很率直、尊重前辈，会不耻下问，至于《新仙剑奇侠传》男星何与，向宇赞叹对方剑舞得非常飘逸。

演20岁出头 一度抗拒

提到《九》单元导演臧溪川，来头很大，曾是张艺谋掌镜的《满城尽带黄金甲》《三枪拍案传奇》《金陵十三钗》等巨片的副导演，拍剧充满电影质感，对镜头画面尤其讲究。向宇说：“由于我与合作演员年龄距离大，要演20岁出头，曾很抗拒，但导演叫我不要顾虑形象，就玩起来吧，我信任导演，他说可以就可以！”

拍摄《九》单元，令向宇印象最深刻的是那一场被师父挑断手与脚筋的戏肉，“导演要求我们做到安静地悲伤，有一种哀莫大于心死的苍凉，臧导的镜头语言真好”！

孟子义：蜂蜜制血泪

孟子义微博直播披露梅超风“流血泪”拍摄内幕：“我眼睛流的血是以蜂蜜制成的，巨黏无比，需要流很多眼泪才能将‘血液’稀释。”

孟子义也透露，她为了梅超风一角每天赶拍20多个小时，几乎没得睡觉，深陷梅超风悲欢离合的曲折人生，非常有感。

包上恩饰演黄蓉。（取自网络）

此沙饰演大侠郭靖。（取自网络）

魔女最出位 令观众大跌眼镜

记者星期一晚上追看了《金庸武侠世界》之《铁血丹心》单元，剧集拍得极具传统武侠大片氛围，动作画面非常有质感，只是镜头滤镜太重，呈现“火舞黄沙”的昏沉感。饰演郭靖的男主角此沙外形像金城武，虽俊朗，却因脸长略显老成，黄蓉（包上恩饰）如高中美少女，两集下来两人的表现中规中矩。

杨康（王弘毅饰）外形如纨绔子弟，王弘毅一双桃花眼略带邪气，不过，模样太稚气，与饰演穆念慈的黄羿从视觉上看并无CP感。

若说出场最出位的角色，当属孟子义演的梅超风，扮相非常抢眼，尽管角色失明，脸部的表情却拿捏精准，网民纷纷赞好。

新系列的《金庸》剧，开跑最出圈的居然是施展九阴白骨爪的梅超风，相信也叫很多人大跌眼镜。