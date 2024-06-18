李宗盛齐豫携逾50歌手 “民歌50”盛况空前开唱

（综合讯）1975年6月6日，民歌之父杨弦在台湾中山堂举办现代民谣创作演唱会，从此为现代民歌揭开序幕。走过悠悠半世纪，随着明年民歌即将迈入50周年，中华音乐人交流协会星期一（6月17日）宣布将于2025年2月14日起，在台北小巨蛋连唱三天“民歌五十”演唱会，邀请超过50位歌手、演唱100多首曲目。

担任协会理事长的音乐制作人丁晓雯称：“由于参与民歌五十演唱歌手盛况空前，要演唱的经典曲目太多，2025年情人节听民歌，三天节目内容、歌手与曲目皆不尽相同，就算连看三天，也天天有惊喜！”

根据曝光的歌手名单，“民歌五十”的演出阵容庞大，邀演歌手横跨不同世代民歌手，包括杨弦、吴楚楚、叶佳修、李宗盛、齐豫、潘越云、胡德夫、李建复、赵树海、王梦麟、邰肇玫、王新莲、范广慧、李丽芬、林佳蓉/许淑绢二重唱、苏来、黄仲崑、凃佩岑、丁晓雯、范怡文、董运昌、木吉他合唱团、万芳、黄韵玲、殷正洋、姚黛玮、于冠华、廖柏青、林隆璇、曾淑勤、谢宇威、周秉钧、郑怡、金智娟、林琼珑、周治平、赖佩霞、杨祖珺、江念庭和杨耀东等歌手。

中华音乐人交流协会是在1995年“民歌二十”活动之后成立。后来协会分别举办“民歌三十”、“民歌四十”与“民歌四十五”系列活动，明年将盛大举办“民歌五十”演唱会。门票预计今年9月开始发售。

台湾民歌曾风靡一时

上个世纪70年代，台湾民歌运动风起云涌，乐坛吹起一股自弹自唱的创作风，民歌餐厅文化也开始风靡。昏暗的民歌餐厅，响起吉他和键盘声，年轻歌手在小小的舞台上唱歌；台下的观众一边喝着饮料，一边静静听歌。八九十年代，在台湾从北到南的民歌餐厅估计超过200家，但随着娱乐形式和消费形态改变，民歌餐厅日渐凋零。

民歌餐厅也是台湾流行音乐的摇篮，周华健、张宇、黄小琥、张雨生、李宗盛、游鸿明、凡人二重唱、周治平、动力火车、萧敬腾等，都曾在民歌餐厅的舞台上磨炼。但这些年，年轻歌手通过歌唱比赛迅速蹿红，也透过网络平台表现自己，民歌餐厅不再是他们被发掘的途径。

随着时代变迁，台湾的民歌餐厅风光不再，其中名气最大的木船，巅峰时期开了14家分店，于2003年结业。台北唯一的民歌餐厅“街角2号”也在2018年歇业。目前仅存台中一家“吉普赛”民歌餐厅。

本地第一家民歌餐厅“木船”于1993年开张，经历多次搬迁，最后落户新加坡国立大学校园，但在2020年冠病疫情期间结束营业。

另一家“爱琴海”民歌餐厅也在经营24年后，于2021年拉下帷幕，为本地民歌餐厅文化画上句点。