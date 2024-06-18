娱乐吃瓜：韩星宠粉“大尺度”送福利 接吻拥抱坐大腿

能和偶像近距离互动是许多粉丝最大的愿望，韩团BTS成员Jin（本名金硕珍）近期举办粉丝会，与千名粉丝拥抱，回馈大家在他当兵时期不离不弃的支持。不过却有粉丝越界，强吻Jin而引来许多粉丝不满，甚至有粉丝报案，检举该名粉丝涉及性骚扰。

艺人和粉丝之间的互动如果在尊重双方权益下，对粉丝不仅是更能圈粉的举动，也是艺人能够更好地回馈粉丝的行动之一。虽然Jin的拥抱会有段小插曲，但偶像和粉丝“双向奔赴”的互动常常令人感到温馨和欢喜。

在韩流界，还有比拥抱更“大尺度”的粉丝福利，比如让粉丝亲脸、近距离对视、甚至接吻！记者盘点这些超级福利，你想过去体验哪一项？

华莎让粉丝亲脸还坐腿

以火辣身材和率性性格而闻名，女团Mamamoo成员华莎（Hwasa，本名安惠真）霸气又性感的舞蹈常常在网上引来热议，她6月16日在台北的巡演便掀起话题。她身穿白色衬衫和紧身短裙，纽扣几乎全解，露出内衣，大方展现性感身材，让粉丝大饱眼福。

除了火辣服装，她更是派送大尺度粉丝福利。她下台走向粉丝，先是坐在一名粉丝腿上，接着走向另一名女粉丝，指着脸示意亲吻。女粉丝顺势往华莎脸上亲，还收到华莎亲自戴上的帽子。最后，华莎解下领带，套在另一名粉丝身上。视频上传到社媒后，不少网民都感叹华莎的超大尺度，纷纷表达羡慕之意：“我要疯掉”、“真的太辣了”、“天啊粉丝这样不会中风吗”。

华莎不仅坐粉丝腿（左图），还让粉丝亲脸（右图）。（Threads截图）

她不仅在演唱会送福利，有粉丝分享视频，在台北送机时，华莎听到粉丝还没吃的时候，就立刻到旁边的面包店买了食物和饮料送给现场粉丝，并在包装献上“口红吻”，贴心举动令人感动又暖心。

华莎这周末也将来到新加坡开唱，不知她将带给本地粉丝什么样的福利？

BiBi与女粉丝热吻

平常歌手在现场和粉丝击掌、握手不足为奇，韩国创作女歌手BiBi现场和女粉丝嘴对嘴接吻，被称“历代级”粉丝福利，让全场沸腾。

BiBi五月在美国音乐节和粉丝接吻的视频在TikTok爆红，这名粉丝在社媒中晒出她手拿“BiBi kiss me”（BiBi吻我）的手幅，而BiBi也实现了粉丝心愿，与她现场接吻。不少网民在视频留言“你上辈子是不是救国了”、“你是世上最幸运的人”。

这并不是BiBi首次和粉丝接吻，在2023年的韩国音乐节中，也有女粉丝晒出和BiBi接吻的照片，还有人赞叹这张图的拍摄角度十分唯美，看起来像是浪漫电影中的镜头。

BiBi早在2021年时，在美国音乐节亲吻粉丝的视频也曾在网上引起话题，从而BiBi在音乐节吻粉丝成为了她标志性的现场画面之一。

边佑锡超近距离对视搂腰

最近爆红的韩国男演员边佑锡，走红前的超亲密粉丝互动也在网上流传。当时举办见面会时，他和粉丝贴脸自拍，大方拥抱，最令人心动的举动是和一名粉丝对视时，粉丝害羞地频频后退，差点摔倒前他用手臂搂住她的腰，尽显男子魅力。

边佑锡近期举办亚洲巡回粉丝会，有现场观众在网上分享边佑锡和幸运粉丝近距离互动的视频。一名女粉丝礼貌地和偶像保持距离，边佑锡则主动贴近在她脸旁比爱心，引来一阵尖叫。

他也重现韩剧《背着善宰跑》的经典场面，女主角撑着黄伞让边佑锡饰演的“善宰”一见钟情的场景。粉丝变身女主角，撑着黄伞来找边佑锡，两人“深情对视”就如同电视剧的场景。还有粉丝手拿两杯饮料时，边佑锡低头靠近她喝饮料，再将双手覆在她手上，把饮料捧在她脸上，还原剧中名场面。

边佑锡在粉丝见面会超近距离和粉丝互动，让网民心动又羡慕。（TikTok截图）

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