勇敢对抗罕见病 Celine Dion：不让孩子再失去家长

（外电讯）56岁的加拿大天后Celine Dion（席琳迪翁）2022年宣布罹患罕见疾病僵硬人综合征（Stiff-Person Syndrome，SPS），她的病况现已获得改善，6月17日出席纪录片《我是：席琳狄翁》（I Am: Celine Dion）纽约特映，片中回顾了席琳的演艺生涯，也记录她对抗SPS的过程。

她在影片放映后对着全场起立欢呼的观众说：“我发自内心谢谢大家，一起参与我的旅程，这部电影是我给每个人的情书。”期许未来能重回舞台。

席琳先前透露对抗疾病的动力，除了想再站上舞台，最重要的是她不想让三个儿子8年前经历丧父之痛后再失去另一名家长。

席琳罹患的僵硬人症候群，是一种无法治愈的进展性自体免疫疾病，治疗只能缓解疾病可能导致的躯干、手臂与腿部肌肉僵硬等症状。不过，她感谢主治医生，表示医生“为我传达了重要的结果——她让希望取代我的恐惧”。

虽然席琳2022年才让外界知道她的病况，但其实她已私下为疾病所苦近20年。她接受《时人》访问表示，她的状况曾糟到几乎无法行走，但老公过世后，她了解到自己必须与疾病共存，才能陪着23岁长子与13岁双胞胎长大。

她说：“我一度几乎无法行走，也无法正常生活，我的孩子开始注意到这一点。我心想，他们已经失去了一名家长，我不要他们害怕。但我让他们知道，你们失去了爹地，而妈咪出现症状，那是不一样的。我不会死。这是我要学习与之共存的东西。”