新剧节奏快反转多似短剧 吴谨言再化身复仇黑莲花

墨雨云间

可通过星和视界的Asian+ VOD及优酷应用随时收看

继2018年《延禧攻略》魏璎珞一角后，吴谨言再次化身复仇黑莲花，智斗渣男丈夫和恶继母。

由吴谨言和王星越主演的古装爱情剧《墨雨云间》（简称《墨雨》）6月2日于优酷首播，开播后创下2024年优酷热度最快破万剧集纪录。

40集《墨雨》改编自千山茶客的小说《嫡嫁千金》，故事讲述家庭优渥、生活幸福的县令之女薛芳菲（吴谨言饰）在遭逢巨变之后失去一切，她受救命恩人、相国之女姜梨（杨超越饰）之托，在姜梨离世后回到京城，并在肃国公萧蘅（王星越饰）等人的帮助下，逐步查清当年变故真相，为父亲沉冤昭雪。

第一集，薛芳菲瞬间进入地狱模式，在雷电交加的夜晚睁开眼睛时，发现眼前人并非夫君沈玉容（梁永棋饰），紧接着被家婆和小姑构陷偷情。沈玉容带着妻子离开，薛芳菲原以为丈夫相信自己清白，没想到沈玉容路上迷晕妻子还亲手将她活埋。

剧中吴谨言得知被夫君背叛时生无可恋。（取自剧集微博）

薛芳菲死里逃生，欲寻死之际被姜梨和丫鬟桐儿（艾米饰）救下。姜梨也是苦命人，相国嫡女出身的她小时候被继母陷害，套上弑父杀弟罪名，被送进贞女堂十年。一次她为了给薛芳菲送吃，半夜溜出贞女堂时被发现，惨遭毒打身亡。虽然与薛芳菲仅几面之交，但命运多牟的双姝惺惺相惜，薛芳菲在姜梨离世后，假借她的身份并成功重返京城，为姜梨和自己开启复仇逆袭之路。

吴谨言演技进步

《墨雨》仅用两集的篇幅交代女主角被抓奸陷害、被救出、遭活埋、重生、顶替、使计重返京城等，剧情不拖曳、反转密集节奏快，牢牢抓住观众眼球。虽然《墨雨》共40集，但叙事架构犹如近来大受欢迎的短剧模式。

吴谨言之前上了表演课，在《墨雨》的演技确实有进步，无论是得知被夫君背叛时生无可恋的空洞眼神，或是决意复仇时的坚定，她都拿捏得不错，也有不少网民称吴谨言适合出演复仇的大女主角剧。

王星越饰演高冷霸气的肃国公萧蘅。（取自剧集微博）

过去在《宁安如梦》《在暴雪时分》剧中让观众留下印象，此次王星越饰演高冷霸气的肃国公萧蘅，登场时查办贩卖私盐的案子，铁面无私、办事果断的形象很快立住。前两集，萧蘅在贞女堂见到薛芳菲时，已知道对方想利用他离开贞女堂，他将计就计；另一边厢，此时的薛芳菲并未对萧蘅动情，纯粹将他当工具人达到自己的目的，“专心”复仇，不过两人想必之后会有感情线。

尺度与角色疯批吸睛

除了女主角复仇打开爽剧模式，此剧的另一个吸睛点是尺度与疯批（做事不计后果，行事疯狂）的角色。

先说尺度，前两集有两幕戏可谓尺度大开，张力十足。一上来便是薛芳菲和夫君在森林里拥吻的戏，接着她发现是做梦，醒来时一名半裸男子躺在她身上，接着对方抱着她强行狂吻，挣脱之际被家婆和小姑撞见。

另一幕，作为堪比女德学院的贞女堂堂主与一名半裸男子在房间里私会缠绵，女堂主的衣衫不整、半裸男爬上她的床，猴急得很，两人的“好事”在薛芳菲使计之下被户部侍郎夫人柳夫人撞。

李梦（右）饰演婉宁公主，出场后很快立住疯癫野蛮角色，毫不费力诠释长公主的神经质与歇斯底里。左为饰演薛芳菲夫君沈玉容的梁永棋。（取自剧集微博）

至于疯批角色，非李梦饰演的婉宁公主莫属。她出场后很快立住疯癫野蛮角色，毫不费力诠释长公主的神经质与歇斯底里。

剧中另一个反派由台湾女艺人陈乔恩出演，她饰演姜梨的继母季淑然，当年用计陷害姜梨，导致她被关在贞女堂十年。45岁的陈乔恩剧中对着丈夫一个样，转身却笑里藏刀，表情瞬间从无辜转换阴险，不愧是当年的台湾“偶像剧女王”。

陈乔恩（右）饰演姜梨的继母，她拿的是恶毒女配角的剧本。左为范湉湉饰演的仆人。（取自剧集微博）

除了李梦和陈乔恩，参演《墨雨》的配角包括董璇、张雨绮、饰演姜老夫人的资深艺人刘雪华、《繁花》饰演金美林饭店老板娘卢美琳的范湉湉等，相信卡司让不少观众期待。