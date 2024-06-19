像她的芭比：黑芭比起源故事 Black Barbie

Netflix 19日上线

这部纪录片讲述美泰（Mattel）的三位黑人女性对芭比品牌的发展带来的重大影响。纪录片通过她们的故事，讲述1980年第一款黑人芭比娃娃如何诞生，并探讨不同族群代表性的重要，以及玩偶对身份认知和想象力的影响。

我世代：三十而立

U频道 晚上9.00

零垃圾生活实践者在生活上是否有诸多限制？不用塑料，尽量减少垃圾，真的可行吗？跟随新闻主播梁宝仪走进淑怡的生活，了解她的日常和工作，以及探讨时下90后的想法。

糖朝冠冕2

8频道 晚上8.00

复活赛，难度升级。这一场比赛中，参赛者必须复制常驻评审Chef Chui Foong设计的盘式甜点。参赛者争分夺秒，竭尽所能，评审屏息凝神，静观赛况。时间一到，只能停手，竟有人没有完成作品。

凤落江湖

Viu 已上线

柯颖和邓超元主演。网络作家孟小棠意外穿越到自己创作的武侠小说中，成了自己笔下的反派女魔头凤南汐，被全江湖追杀。她以为按剧情斩杀逍遥派大弟子叶无尘，就可以回到现实。为了寻找叶无尘，孟小棠被迫和花男面首沈喻合作，两人表面情投意合，实则各怀心机，但经历一系列江湖风波后，渐渐互生情愫。

幸福的滋味

Eazie TV·中国电影频道 晚上11.00

主演：曹骏、王力可、方子哥。创业失败的孟海沮丧地回到家乡幸福村，并隐瞒自己的失败经历。好友黎晓晖力邀他留下，在扶贫干部赵琳的指导帮助下，联手打造咖啡农庄。孟海等人率领村民积极探索，发挥优势，在艰难曲折的过程中，一步步把幸福咖啡农庄做强做大。

很想很想你

e乐（新电信Ch11／Ch501） 20日晚上10.10

热爱音乐的大学生顾声（周也饰）虽然默默无闻仍努力创作，最大心愿是和知名配音演员莫青成（檀健次饰）合作。一次意外的“声音”偶遇，莫青成给顾声念了一段食谱，挑动了顾声的心弦。莫青成和好友创办了完美配音社团，顾声受邀参与社团十周年庆，与莫青成终于碰面，两人距离渐渐拉近。此后顾声走红，但随之而来的是网上对她实力的质疑，好在她坚持自我，终于取得认同，也和莫青成成了一对眷侣。