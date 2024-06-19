罗美仪盼与偶像萧煌奇合作　 赞郭耀坤给人安全感

罗美仪最近刚结束在韩国的旅行，并在收拾好心情后，马不停蹄地投入工作。在兼顾拍戏与直播之余，她本周六（6月22日）还将参加肾脏透析基金（KDF）举办的“音爱而聚2024”慈善演唱会。演唱会的其他嘉宾还包括孙文海、黄振隆、蔡艾珈，以及来自台湾的萧煌奇与李子森。

她近日接受《联合早报》访问时说，最期待的是和偶像萧煌奇合作，“我很喜欢听萧煌奇大哥唱歌，而且我听说他现场表演超稳的，是当之无愧的实力派歌手。”

被问及会否和萧煌奇合作，她说：“这次应该没有机会和他对唱，但我希望能和他交流一下。”

这次的演唱会在餐酒吧举行，门票也包含餐饮券，问她会否觉得自己在台上唱歌，观众在台下吃吃喝喝很奇怪？她摆手说道：“不会啊！我去年举办的音乐会也在类似的场地，我觉得这样氛围很轻松，观众也更享受。” 她说，为响应场地与主题，这次准备的歌曲都是偏轻快、富节奏感，且能热场子的歌。

享受单身但喜欢约会

罗美仪（左）近日经常和郭耀坤一起跳舞。（取自罗美仪IG）

罗美仪2023年12月证实与男友分手，自曝目前处于“单身并享受着”的状态。她说回归单身后更懂得如何爱自己。“我已经慢慢学会怎么去享受生活，也会把更多时间留给自己。我最近一直在旅行，希望能不断充实自己，寻找新的自我。”

虽然享受单身，但她仍希望有人能带她出去约会，“我觉得约会是一件蛮幸福的事情，如果有人要带我逛街请我吃饭，yes please（当然好啊）！”

罗美仪近日经常和郭耀坤一起跳舞，两人上个月挑战了早报活动一起跳Energy的“16蹲”，以及韩国歌手Zico和Jennie的“Spot”舞蹈挑战。她坦言喜欢和郭耀坤一起跳舞：“他既会编舞也会跳舞，而且因为他很高，和他在一起会让我觉得小鸟依人，很有安全感。”

但她强调，和郭耀坤只是同事，两人是通过跳舞熟络起来的，也希望以后能在戏剧方面有更多合作。

少演主角感遗憾

在罗美仪（左）11年的演艺生涯里唯一担任女主角的剧，是与李南星合作的《爱不迟疑》。（档案照）

今年是罗美仪踏入演艺圈的第11年，她虽是本地影视作品里的熟面孔，但担任的多为配角。

被问及此事，她大方回应道：“我唯一担任女一的作品是和李南星大哥合作的《爱不迟疑》。当然会稍微感到可惜、遗憾。我觉得是因为我的个子不够高，可能女一都要高挑一点，像模特儿一样，哈哈。”

但她乐观表示，总会等到一部适合自己的戏，也希望能以此得到观众认可，“很多时候，演员等的就是一个机会。我相信我可以胜任女一，也希望观众能看到我这11年里的成长。”

“音爱而聚”慈善演唱会6月22日在新达成的聚乐餐馆举行，所得款项将全额捐赠给KDF，以帮助低收入的肾病患者。

“音爱而聚2024”慈善演唱会

日期：2024年6月22日（星期六）

时间：晚上7时至10时 地点：新达城，聚乐餐馆（Jyu Lae Bistro, Suntec City #01-315）

票价：$600（四人Cat 4座位+$300餐饮券）、$888（四人Cat 3座位+$300餐饮券）、$1288（四人Cat 2座位+$300餐饮券）、$1888（六人Cat 2座位+$400餐饮券）、$2288（四人Cat 1座位+$500餐饮券）、$3388（六人Cat 1座位+$700餐饮券）、$20,000（八人VIP座位+$1500餐饮券）

售票网站：bit.ly/harmonyforhope24，或热线：85335350