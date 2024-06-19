当孙子华文补习老师　陈澍城被“嫌”太凶

当孙子的华文“补习老师”表现得太凶？陈澍城说：“孙子跟他的妈妈说‘你教我 ，不要公公教’！”

陈澍城有两个外孙，男孙8岁，读小学三年级，女孙读幼稚园，刚刚庆祝4岁生日。陈澍城接受《联合早报》访问时说，女儿的家离他的家仅隔一条街，他从自家阳台可看到女儿家的阳台，“所以我跟孙子说，如果要找公公，可以用手电筒跟公公‘眨眼’（指开关手电筒）。”

陈澍城的女儿相当重视孩子的华文教育，其中包括，华文字要写得端正好看。在女儿的调教下，孙子的双语能力不错。即便如此，陈澍城仍不时担任孙子的华文“补习老师”。他说：“孙子是左撇子，写字比较辛苦，他的妈妈整天都嫌他的中文字写得不美。”

陈澍城年轻时因性子急、脾气躁，总是仗义执言而被冠上“潮州怒汉”之名。在可爱的孙子面前施教，在必要时他怒得起来吗？

陈澍城笑说：“我没有耐心的，常常会发脾气。孙子有时会跟他的妈妈说‘妈妈你救我，我不要公公，公公会发脾气！”他其实不愿对孙子发火，“我也会心痛的！”

母亲节吃酒楼，父亲节吃罐头？



2020年4月因冠病疫情结束“潮州城”餐馆生意的陈澍城，半年前在店面比之前更大的新地点重新开业。餐馆开业后，一连碰上农历新年、母亲节和父亲节等餐饮业旺季，生意不错。他期盼生意细水长流。

父亲节的餐馆预订反应，往往不及母亲节踊跃。谈到此事，陈澍城笑说：“用一句市井拿来揶揄的话：母亲节吃酒楼，父亲节吃罐头！”

他说，在传统的家庭里，父亲往往是在外打拼的一家之主，“爸爸的应酬多，吃好料的机会比妈妈多。妈妈通常都是默默地在家里照顾孩子。所以一年难得有这样的好机会（母亲节），子女就想请妈妈吃一顿丰富的。”

陈澍城除了“潮州城”，还有一个素食摊生意。他与饮食业的缘分，源自第一份工作味精销售人员。他说：“我必须介绍产品给饮食界，跟很多饮食圈人士是这样结缘的。”

喜好中餐多姿多彩 出国入乡随俗

讲到吃，陈澍城也提到，他最喜欢中餐，“东方的烹饪食物对我来说很有吸引力，烹调手法多姿多彩，不像西餐，西餐比较单调一点。”

有些人会带快熟面出国，或为了解“思乡味”在异地砸钱买盘鸡饭等。喜欢中餐的陈澍城是否会这么做？

他说，老婆黄佩如会带杯杯面出国，但他不会，“到一个不同的国度，不但要去欣赏它的风景，去了解它的风俗民情，还要去寻找它的美食，不管你喜欢不喜欢，那才会真正了解到旅游的乐趣和目的。虽然怀念中餐的味道，但得调适心态。”

陈澍城出国带的行李没有杯面，只有适量的衣物、药物、充电器等必需品，尽可能轻便出游。他说：“我经常告诉家人，你们不是出国走服装秀的，不用每天换一套，加重行李。”

他明白出游时想拍美照的心情，但认为可用最少的衣物，搭配出不同的造型。他赞老婆说：“她的衣服带得刚刚好，照片拍出来，造型又很多姿多彩。”

陈澍城每回出国，行李都由老婆帮忙收拾，将他的上衣、裤子分袋装，井井有条，“她帮我收到美美的，我不会乱，不会浪费时间找东西。”

《三吃客》续集在望？

陈澍城没有社交媒体。对此，他说：“公司问过我，为什么到现在还没有开脸书、IG，我说我不要，有了它们，我就得去经营它们，那就得找很多材料（发文）。”

他认为，他是一个演员，“有没有广告或额外收入不是那么重要，我做好我的工作就好了。”

由陈澍城、郭坤耀和两个童星张敬元、郑敬安主持的《三吃客》拿下“红星大奖2024”的最佳综艺节目奖。他也凭该节目入围最佳综艺及资讯节目主持人奖。

陈澍城（右）、郭坤耀（左）携手童星主持的《三吃客》拿下“红星大奖2024”的最佳综艺节目奖。（新传媒提供）

有这样的势头，《三》开拍第二季的可能性高，他可听到风声？陈澍城说，不知道有没有续集，“这个节目不好做，制作组须要绞尽脑汁找桥段，但我们工作得很愉快，三个人的老中青搭配，蛮过瘾的。”