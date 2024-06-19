2男星涉酒驾 1酒精未退1拒绝酒测

（综合讯）台湾男星王柏杰及美国歌手贾斯汀（Justin Timberlake）6月18日传出涉嫌酒驾的消息。

据台媒报道，北市警消18日下午3时半获报，内湖金庄路有车祸发生，派出所员警获报到场后发现是小客车与游览车发生擦撞车祸，所幸无人伤亡。未料警方在小客车驾驶王柏杰身上闻到浓浓酒气，当场对他进行酒测，经酒测值高达0.44毫克，明显超标。

内湖警方依公共危险罪嫌现行犯将他逮捕送办，讯后晚间移送士林地检署。19日凌晨1时，王柏杰在两名经纪公司女同事的帮忙下，到士检柜台办理交付5万台币（约2000新元）交保金额后，步出士林地检署，“真的非常、非常、非常、非常抱歉，我实在没有想到，原来前一晚的酒精可以到隔天的下午，竟然还可以测出这么多，所以我当下真的是非常的震惊跟惊讶，但我觉得这些都不是借口、不是理由，我觉得既然做错事情，就乖乖接受惩罚、道歉，非常、非常对不起，真的不是故意的。”

王柏杰（右）与女友谢欣颖17日一起看PLG篮球赛。（互联网）

王柏杰透露17日晚上，他与女友谢欣颖先到新庄体育馆观看PLG职篮冠军赛，直到深夜12点多返家，喝了威士忌与啤酒，18日下午3时半，王柏杰开车出门送爱犬去宠物店洗澡，不料返家时，他在家门前与旅行巴士发生碰撞车祸。

台湾媒体问王柏杰短时间内还敢喝酒吗？他回答：“当然不会，我觉得这个刑罚真的太重了，当下真的被吓到了，其实我本人一直很讨厌酒驾，那一天去看球赛我也是搭车到新庄现场去看。”

王柏杰原定19日将出席珠宝精品店的开幕活动，主办方已确定王柏杰不会出席，改由蔡凡熙代打上阵。

Justin Timberlake 三度拒绝酒测



43岁的美国歌手贾斯汀（Justin Timberlake）18日凌晨在纽约因酒驾遭到警方逮捕拘留。

据外媒报道，事发前Justin Timberlake在纽约萨格港（Sag Harbor）和朋友共进晚餐，结束后自行开车返回住处，中途被警方拦了下来，他称“喝了一杯马丁尼”，但当时他双眼充满血丝、浑身酒气，并三度拒绝酒测。警察说：“他的语速变慢，步伐不稳，且都未能通过酒精测试。”

Justin Timberlake还涉嫌闯红灯，以及未能保持在行车道内行驶。他在无需保释的情况下被释放，并预定于7月26日出庭。

这一突发事件给Justin Timberlake接下来的演唱会行程蒙上阴影，他原定本周末在芝加哥举办的两场演唱会，下周则将在麦迪逊广场花园连唱两场，如今是否能如期举行成为大家关注的焦点。