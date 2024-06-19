娱乐吃瓜：《玫瑰的故事》刘亦菲涨粉 亦舒还曾洗掉周润发污名

近期有两部中国剧大火。一部是吴谨言翻红的女性复仇剧《墨雨云间》，一部是都市情感剧《玫瑰的故事》，让刘亦菲携手一众实力派主演火热出圈。除了演员，这部剧的香港原著作家亦舒也仿佛从沉睡中被唤醒，新生代终于认识到这位当年红极一时作家的魅力！

剧集播出后，刘亦菲收获到了更多的业界认可，个人的热度和影响力迈上了一个新的台阶。即便已经36岁，演起22岁的大女主“黄亦玫”，诠释非常精准，毫不费力。包括颜值，也让观众都惊艳了。难怪她的社媒单周强势涨粉20万。

《玫瑰的故事》对亦舒写于1981年的同名小说进行了大刀阔斧的改编，但许多人仍惊讶40年前的作品竟然还能引起现代人的共鸣。原著从四名男士的视角出发，展现了女主角黄玫瑰跌宕丰富的情感与事业。

佟大为、万茜、朱珠人气全涨

剧中，出生于书香世家的黄亦玫一路在呵护中长大，从小便展露出艺术天赋。初入职场的她很快受到重用，与合作伙伴庄国栋（彭冠英饰）相识相爱，但最终错过彼此。她后来重返校园求学深造，并和学长方协文（林更新饰）步入婚姻殿堂，可婚后两人发展方向相去甚远，最终选择离婚。黄亦玫开始创业，在艺术品策展领域打拼出一片天地，在此期间还遇到了灵魂伴侣傅家明（霍建华饰），但他只剩几个月的生命，两人这段爱情最终以生死离别画上句号。黄亦玫没有就此消沉，她还是一如既往地为活出更精彩的自己而努力着。

《玫瑰的故事》电视剧版让多名主角、配角都引起讨论。（互联网）

除了她，佟大为、万茜以及朱珠三位配角也都爆火。颜值演技兼备的佟大为，是中生代演员中的佼佼者，她扮演刘亦菲的哥哥，把“护妹狂魔”、“纯爱战士”黄振华刻画得淋漓尽致，获得了观众的一致喜爱和认可。女二号万茜是公认的颜值实力派，她将外冷内热、害怕受伤的苏苏一角，让观众有着非常强的代入感。以美貌著称的朱珠，则展示干练飒爽的职业女性形象，并诠释出什么叫“媚骨天成”，深获观众认可。

另外诸如彭冠英、陈瑶、林更新等主角，也都各有出色发挥。只不过因为角色人设的关系，没有那般讨喜，以致人气的提升并不明显。

与琼瑶分庭抗礼

《玫瑰的故事》曾在1986年由杨凡翻拍成电影，由张曼玉扮演女主，周润发一人扮演二角——哥哥黄振华与爱人傅家明，选角相当特别。原来它背后有个故事。杨凡原本属意刘德华扮演傅家明，但一直要不到刘的档期，只好让当时还是“票房毒药”的周润发代演。这样的安排本来让电影多了一丝不伦之恋的味道——黄玫瑰爱上长得极像哥哥的男人，最后周润发用演技交货，电影卖破千万元港币，也洗刷掉周润发的“毒药”外号。

《玫》爆红后，网民都在问：什么样的人，能在1981年写出这样一部好作品？她就是亦舒，原名倪亦舒，即已故小说名家倪匡的妹妹。她出生于上海，成长于香港，中学时开始写作生涯，1963年出版首部小说集，中学毕业后没上大学，直接进入社会工作，曾任职《明报》记者、电影杂志编辑、酒店主管、公关主任、政府新闻官、电视台编剧。除小说外，她还撰写散文、专栏文章、人物访问稿等。

周润发（左）与张曼玉曾合演《玫瑰的故事》电影版。（互联网）

亦舒是当年港台两大言情作家之一，与台湾的琼瑶分庭抗礼。她的小说背景多半是20世纪八九十年代的香港，以白领女性生活为主。她通过种种爱情故事告诫读者（特别是女读者）要自我保护，养成独立性格和谋生能力；真正男女平等在于物质和精神两个方面都要独立自主，才能立于不败之地，自在享受人生。她笔下的女主角都反映出强烈的女性意识，男人则大多令人失望；她质疑爱情，但歌颂女性间的友谊。

亦舒熟悉高级知识分子生活，见闻广，学识好，文字刚柔并济，冷静却又犀利泼辣 。

钟楚红与张曼玉定格《流金岁月》

亦舒小说曾多次被改编成影剧，网上有人统计多达十部。先说电影，1987年的《朝花夕拾》里，夏文汐是生活在2037年的女性，未来人际关系疏离，她某日与丈夫吵架后，不慎撞入时光隧道，回到1987年认识了经营糖果厂的富商方中信。

1988年的《喜宝》里，英国留学生喜宝（黎燕珊饰）因为得不到家庭温暖，又被情人抛弃，成了老富翁“金屋藏娇”的小情妇。2020年，小说再被翻拍成电影，由郭采洁出任女主。

1990年的《玉梨魂》里，陈玉莲是两度婚姻失败，对感情不存寄望的女人，忽然一日她遇见过去和将来的自己。男主角是赵雅芝现实中的老公黄锦燊。

1992年的《胭脂》里，苏明明从小生长于单亲家庭，自己同样也是单亲妈妈，为女儿为生活把自己武装于情感之外，一家三口的家庭似乎受到某种残缺爱情的诅咒，和一对风度翩翩的父子档，开始了一段地动山摇的跨代爱情。

张曼玉（左起）、锺楚红与鹤见辰吾是《流金岁月》电影版男女主角。（互联网）

1998年的《流金岁月》讲述朱锁锁和蒋南孙是一对挚友。投入社会后，二人经历人事沧桑、岁月无情，遍尝各种生活滋味，成为最成熟、美丽的女人，然而无论生活怎样变化，她们始终是患难与共的挚友。1988年杨凡翻拍成电影，有人说钟楚红与张曼玉定格了这对亦舒女郎。

2013年的《一个复杂故事》里，朱芷莹是中国大陆到香港念书的大学生，为了替哥哥筹募医药费，接受秘密为富商张学友妻子应采儿做代母的工作，可是后来富商妻子突然间终止合约，更要求她堕胎，她于是逃离富商大宅，被富商一路寻来，最后更发展成复杂的多角关系。

其他电影还有1991年潘虹主演的《独身女人》。

《我的前半生》：现象级亦舒剧

电视剧方面，1990年，香港亚视曾把亦舒作品《珍珠》《玉梨魂》《独身女人》《星之碎片》翻拍成四部单元剧系列《情在亦舒》，翁虹、关咏荷（张家辉现实中的老婆）、叶玉卿都曾演过亦舒女郎。

马伊琍（右起）、靳东、袁泉因《我的前半生》掀起话题。（互联网）

亦舒的小说早期多改编成香港电影，虽受媒体瞩目但其实票房都不算非常突出。 2016年，中国大陆改编《我的前半生》为电视剧，故事讲述资深全职太太罗子君，一夕之间因出轨丈夫要求离婚，幸福婚姻突然中止，她只好努力成长重组生活。剧中性格鲜明的人物角色和多元婚姻观引发观众热议，成为当年现象级电视剧，也是亦舒作品影剧化后最有影响力的作品。

刘诗诗（左）与倪妮在电视剧版《流金岁月》中扮演闺蜜。（互联网）

2020年，大陆剧版《流金岁月》推出，刘诗诗与倪妮重新演绎蒋南孙与朱锁锁，也让剧集引发不小话题。

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