29岁了！黄暄婷：学会知足

黄暄婷星期一（6月17日）过29岁生日，在妈妈的陪伴下，整天在家玩拼图。她认为能忙里偷闲，为自己充电，这样的庆生方式很有意义。

黄暄婷生日当天在IG分享多张与艺人朋友、剧组一同庆生的照片，以及两张自己可爱的童年照。黄暄婷星期二（18日）接受《新明日报》访问时表示，今年庆祝了很多次生日，“制作组已经在大前天帮我庆生了，生日当天也有另一组同事帮我庆祝。16日晚上，我也和朋友聚在一起，玩了一些棋盘游戏。生日当天我则花了一整天的时间玩拼图。妈妈也一直陪着我”。

黄暄婷觉得今年的生日非常有意义，因为能忙里偷闲，好好为自己“充电”。

黄暄婷可爱的童年照。（取自艺人IG）

黄暄婷说，“每年生日，我都会优先考虑自己，做一些当下想做的事。去年，我想要办一个比较大的派对，所以请了很多朋友，也预定了酒店去度假。今年则是想要比较安静地就在家静静地过，感觉每一年的生日都很好玩。”

妈妈林梅娇也在IG祝愿女儿生日快乐，并分享了母女俩的“fun fun”时光，写道：“小时候的暄婷很喜欢听故事。睡觉前，我有空一定会读故事给她听，我们就沉浸在故事里。这也是我们两母女每晚的‘fun fun’时光。”

黄暄婷补充，除了听妈妈讲故事，她也会常常唱歌给妈妈听，因为她很想要当歌手。母女俩也会一起玩游戏，黄暄婷表示每天都很期待“fun fun”时光。

29岁了，黄暄婷表示学会一样东西——知足，所以她没有什么生日愿望，没有特别想要追求什么，“我觉得现在这个状况很快乐，每天都过得很充实。我也觉得现在是我人生很舒服的一段时光”。演艺事业上，黄暄婷希望接下来能有更多不同的尝试，但一切随缘不强求。