狗仔爆陈妍希陈晓八年婚姻破裂

（综合讯）陈妍希和陈晓下个月将庆祝结婚八周年，没想到19日却被爆婚变。曾率先爆出章子怡、汪峰离婚的中国大陆狗仔出手：“知情人士透露，陈晓陈妍希婚姻去年就破裂了，目前陈晓一心想离婚”。对此，两人的经纪公司尚未回应。

狗仔“推理君江小宴”在直播上说，据知情人士，陈晓在2023年底向陈妍希提出离婚，放话愿意净身出户，但没有说明为什么想离婚，之后他就没回家，而且微信拉黑（封锁）陈妍希、换掉手机号码，陈妍希只能透过工作人员或两人的朋友联系陈晓。江小宴说收到婚变爆料后，便重点跟拍双陈，至今大半年都没看到两人同框，今年4月曾目击陈妍希独自带儿子上课，看来发福又有些憔悴，而陈晓则一直待在剧组，没见过陈妍希去探班，6月则是拍到陈晓与工作人员聚餐喝醉，由两男搀扶出来。

41岁的陈妍希和36岁的陈晓因演出《神雕侠侣》擦出爱火，在2015年8月公开恋情，于2016年7月5日陈晓生日当天领证结婚，7月19日在北京举行盛大婚礼，接着7月21日在台北举办归宁宴，同年12月底陈妍希生下儿子小星星。陈妍希当妈后以照顾儿子为重心，主要接综艺节目、真人秀通告，较少拍戏，而陈晓则是戏约不断。

两人结婚以来婚变传闻没停过，陈晓曾表示自己将工作和生活完全分开，不对外公开私生活，面对互联网上的纷纷扰扰，他的态度是“别整那些没用的”，认为不需要解释，他和太太有共识，所有关于他们生活的说法，一律“躺平”不说。

去年5月陈妍希开粉红生日派对，一家3口齐聚，夫妇俩大手握小手和儿子一起切蛋糕，儿子坐在陈妍希腿上，让爸妈一人亲一边，温馨情景让人融化，却也有网民说陈晓眼中只有儿子，多张照片都未看陈妍希。后来陈妍希去看杨丞琳演唱会频频拭泪，轮到陈晓生日，陈妍希也没公开表示。而今年陈妍希生日，夫妇俩完全没动静。19日再爆婚变，两人都尚未回应。“陈晓陈妍希婚姻破裂”成为微博“爆词”，冲上第一。