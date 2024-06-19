拍《翡翠山》享口福 艺人谈娘惹菜情结

戏里为张家大家长刘秀娘（郑惠玉饰）庆生摆上多道娘惹菜，戏外演员们分享自己最喜欢的娘惹菜。

本地重头剧《小娘惹之翡翠山》目前已经开拍，星期二（6月18日）开放让媒体探班。剧组拍摄张家为大家长刘秀娘庆生，因此餐桌上摆了多道美味的娘惹菜。

陈罗密欧：最喜欢仁当

陈罗密欧在接受《新明日报》访问时表示这是开拍以来，第一次有这么多美食，但因为是在拍戏，所以不能大胆去吃。他本身也有吃过娘惹餐，感觉娘惹菜是本地人很习惯的口味。当中，他最喜欢仁当，所以每次想到娘惹餐就会想到仁当。

对于娘惹文化，陈罗密欧表示在开拍前去了博物馆参观，更了解娘惹的历史和文化，“原来在娘惹家庭里，妈妈的地位最高，也是最受尊敬的，妈妈说了算。也因此在剧里当我的老婆（姚懿珊饰）对妈妈很不好的时候，我就会骂她、打她等”。

陈罗密欧还自曝因此在拍摄其中一场戏时，失手打到姚懿珊，导致姚的手臂有一条红痕。

陈泓宇：回槟城必吃娘惹菜

陈泓宇一直都很喜欢吃娘惹菜，“每次回马国槟城时，都会去吃娘惹菜，有一间很像Omakase（厨师做主）那样的餐厅，我最常点的就是他们的咖喱鱼、罗惹、炒猪肉等”。

对于娘惹文化，陈泓宇觉得很特别，是南洋特有的，“感觉上土生华人也很会做生意。在四五十年代就已经是很富有的家庭了。”

至于角色的挑战，陈泓宇表示所饰演的张金海和自己的性格不一样。张金海生活过得很轻松，喜欢跟朋友喝酒聊天，对老婆儿子也不理不睬，“还很爱美，所以我也特地为了角色夹眼睫毛，调整走路方式、语气等。另外还学吹萨克斯风、跳舞和娘惹习俗”。

剧里饰演阿姐郑惠玉的儿子，陈泓宇表示合作起来蛮舒服的，也不陌生，因为之前在《只此一家》已经合作过。修杰楷则是第一次合作，“他也很绅士。我们聊的话题也很类似，包括小孩、工作、幕后拍摄等，希望接下来还有机会合作”。

吴俐璇会煮娘惹菜

吴俐璇表示自己是演员当中最馋嘴的，但摆在面前的娘惹美食只能看不能吃，“真的像终极考验，好残忍，明明就香味扑鼻，但我在这场戏却要很难过，吃不下饭那种，反差太大了。不过我刚刚有每一道尝试一小口，真的太好吃了。我本身最喜欢的则是娘惹香草饭（Nasi Ulam）。我也会煮一些娘惹菜，因为我很喜欢吃”。

对于娘惹文化，吴俐璇发现原来新加坡、马来西亚槟城和马六甲娘惹的衣着有差别，包括胸针、头簪、发型等。吴俐璇也很喜欢娘惹服装，“如果要见人，就会把自己打扮得好看，穿亮色的衣服，感觉充满活力。他们也会把头发弄得整整齐齐，真的很尊重他们的一丝不苟，因为我们现在有时蛮懒惰的，一双拖鞋就出门了”。

据悉，娘惹们衣服的颜色、绣图，会根据个人的性格而有所不同，吴俐璇剧里服饰的主要颜色是土色系，“其实是根据角色（李淑玉）的转折调整了衣服的颜色。一开始李淑玉还是一个被疼惜的媳妇时，穿的颜色还是比较鲜艳的，也敢跟家婆（郑惠玉饰）穿同色系，包括绿色系、亮黄等。后来发生了一些事情，她的服饰才改为土色系，很接近家具的颜色，因为她想要保护自己，把自己隐藏在角落”。

吴俐璇坦言其实一开始有点抗拒这个角色，“我觉得她太卑微、太懦弱了，作为一个时代女性，我并不认同她，所以我花了一点时间去了解她，慢慢地，我就对她有了另类的喜欢，会去拥抱她”。