本周点赞：日本科幻丧尸片 逻辑缺失的美感

与你在世界终结之日: 电影版

Love You As The World Ends: The Movie （NC16）

娱乐性★★★／艺术性★

日本女星堀田真由在片中饰演充满爱心的护士，戏份颇重。（Encore Films提供）

故事：

在不久的未来，人类遭不知名的病毒感染，变成丧尸，世界崩解文明荡然无存。修车技工间宫响（竹内凉真饰）手刃染毒变异的医生妻子后，必须在丧尸横行的末世当中，从变态科研博士和野心家手中，把被视为拥有“神迹抗体”的女儿，从“希望之塔”研究室中解救出来。

影评：

日本电视台和串流平台hulu合作四季的《与你》剧集，从2021年起播映至2024年，如今再推出“剧场版”（电影版），让追看这套科幻丧尸剧的粉丝喜出望外。电影版还加入年轻男女演员高桥文哉和堀田真由，与剧集中的灵魂人物竹内凉真形成“光明组”，对抗为研发疫苗不择手段的“冷血博士”（橘优辉饰）及以拯救人类为借口的集团老板（吉田钢太郎饰）。（以下有雷慎入！）

竹内凉真延续剧集角色间宫响“永不放弃”的精神，高桥文哉则一改往日形象，演绎粗鲁爽直又充满男子气概的建筑工人、堀田真由则饰演内心温柔且强大的护士，和高桥是青梅竹马的暧昧情人。

电影不乏末日警世元素，像人类病毒传染，疫苗研发，社会结构崩解，秩序乱套人心不古，然后在生存的大前提下彰显人性善恶等等，都是现今世界合时宜的刻画，并与现实相呼应。

不是刻意要拿《与你》和2016年韩国卖座丧尸片《尸杀列车》（Train To Busan）比较，但恰巧这两部日、韩丧尸片，男主角都是拼老命豁出去，以“为爱牺牲”的“丧尸爸爸”为重点，也扣紧“父爱”议题。最后耸立而刺眼的两座研究室大楼，则有几分韩片《乌托邦浩劫》（Concrete Utopia）的况味。我相信，这应该也是日韩影人对末日印象的默契表达与呈现，就算雷同仅是巧合。

但相比《尸杀》节奏明快，集中在火车上与丧尸的追逐，《与你》里的丧尸就显得步履缓慢冗怠，动作夸张，很多丧尸追赶场面甚至觉得有点假。

《与你》很多弯弯拗拗的转折反转再转折，让人有点晕头转向。举例说明：以为男主找到女儿后就大成功喜剧收场，结果伙伴中有人半路当“叛徒”挟持女儿当筹码；两正义男噼噼啪啪杀掉坏人和丧尸后，以为就此完结，原来研究大楼还被放置了炸药；以为爆炸结束后就回归平静可以打道回府，结果还有整15分钟加长穿越结局——电影情节原来横跨20年，长大后的女儿原来就是片头出现的“神秘浪人”，重返废墟大楼现场，亲手灭了杀父仇人，而她（竟然）在20年后残垣断瓦中，发现她爹牺牲自己变成丧尸前，录下的一段独白。

最后（终于）她找到了插在钢筋上却早已变异的爸爸，在他脑门为他补上解脱的一枪，尽了孝道。电影让男主变成丧尸后硬要再折磨个20年，只能说这简直到“鞭尸”般的变态了。最后丧尸男主（原来）低头死去，流下一滴眼泪，是想表达只要心中有爱，就算行尸走肉都有感情？还是要铺排续集？这样的烂梗，放到日本影人手里，好像又让人看到一种逻辑缺失的美感。觉得怪怪，又说不出的哪里怪。（英语对白，附中英文字幕）