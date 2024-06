本周点赞：日本科幻丧尸片 逻辑缺失的美感

与你在世界终结之日: 电影版

Love You As The World Ends: The Movie (NC16)

娱乐性★★★/艺术性★

日本女星堀田真由在片中饰演充满爱心的护士,戏份颇重。(Encore Films提供)

故事:

在不久的未来,人类遭不知名的病毒感染,变成丧尸,世界崩解文明荡然无存。修车技工间宫响(竹内凉真饰)手刃染毒变异的医生妻子后,必须在丧尸横行的末世当中,从变态科研博士和野心家手中,把被视为拥有“神迹抗体”的女儿,从“希望之塔”研究室中解救出来。

影评:

日本电视台和串流平台hulu合作四季的《与你》剧集,从2021年起播映至2024年,如今再推出“剧场版”(电影版),让追看这套科幻丧尸剧的粉丝喜出望外。电影版还加入年轻男女演员高桥文哉和堀田真由,与剧集中的灵魂人物竹内凉真形成“光明组”,对抗为研发疫苗不择手段的“冷血博士”(橘优辉饰)及以拯救人类为借口的集团老板(吉田钢太郎饰)。(以下有雷慎入!)

竹内凉真延续剧集角色间宫响“永不放弃”的精神,高桥文哉则一改往日形象,演绎粗鲁爽直又充满男子气概的建筑工人、堀田真由则饰演内心温柔且强大的护士,和高桥是青梅竹马的暧昧情人。

电影不乏末日警世元素,像人类病毒传染,疫苗研发,社会结构崩解,秩序乱套人心不古,然后在生存的大前提下彰显人性善恶等等,都是现今世界合时宜的刻画,并与现实相呼应。

不是刻意要拿《与你》和2016年韩国卖座丧尸片《尸杀列车》(Train To Busan)比较,但恰巧这两部日、韩丧尸片,男主角都是拼老命豁出去,以“为爱牺牲”的“丧尸爸爸”为重点,也扣紧“父爱”议题。最后耸立而刺眼的两座研究室大楼,则有几分韩片《乌托邦浩劫》(Concrete Utopia)的况味。我相信,这应该也是日韩影人对末日印象的默契表达与呈现,就算雷同仅是巧合。

但相比《尸杀》节奏明快,集中在火车上与丧尸的追逐,《与你》里的丧尸就显得步履缓慢冗怠,动作夸张,很多丧尸追赶场面甚至觉得有点假。

《与你》很多弯弯拗拗的转折反转再转折,让人有点晕头转向。举例说明:以为男主找到女儿后就大成功喜剧收场,结果伙伴中有人半路当“叛徒”挟持女儿当筹码;两正义男噼噼啪啪杀掉坏人和丧尸后,以为就此完结,原来研究大楼还被放置了炸药;以为爆炸结束后就回归平静可以打道回府,结果还有整15分钟加长穿越结局——电影情节原来横跨20年,长大后的女儿原来就是片头出现的“神秘浪人”,重返废墟大楼现场,亲手灭了杀父仇人,而她(竟然)在20年后残垣断瓦中,发现她爹牺牲自己变成丧尸前,录下的一段独白。

最后(终于)她找到了插在钢筋上却早已变异的爸爸,在他脑门为他补上解脱的一枪,尽了孝道。电影让男主变成丧尸后硬要再折磨个20年,只能说这简直到“鞭尸”般的变态了。最后丧尸男主(原来)低头死去,流下一滴眼泪,是想表达只要心中有爱,就算行尸走肉都有感情?还是要铺排续集?这样的烂梗,放到日本影人手里,好像又让人看到一种逻辑缺失的美感。觉得怪怪,又说不出的哪里怪。(英语对白,附中英文字幕)