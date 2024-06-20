新片出炉：猛鬼不猛 警探毒贩生死与共

猛鬼大学3

Haunted Universities 3（NC16）

娱乐性★★★／艺术性☆

故事：由三个环绕大学生的故事组成。第一个故事《游行》讲述一对艺术系学生因假扮情侣，而陷入古代公主的诅咒；《守护者》以大学迎新活动常见的黑整恶习为背景；第三个故事《隐形神龛》融入泰国地方色彩的庙宇文化。

短评：分成三个故事组成的电影，应该怎样排列才好？如果由我“话事”，会把第二强的放在第一部，吓吓观众之余又留一手；最弱的故事放中间，看过就忘也无所谓；最强的放最后，让好戏留在后头。

《猛鬼大学3》三个故事中，我的喜爱度排名依序为《游》《守》和《隐》。《游》从古代公主的爱情悲剧展开，刻画现代校园的“砍头”诅咒，提醒观众不要拜错神。叙事上的起承转合不错，可发展成长篇电影。《守》探讨新生的恶整文化，故事有意义，但呈现上虎头蛇尾；《隐》搞笑成分大于恐怖，放在压轴显得“太轻”。《猛》虽然不够猛，但相信能吸引爱看泰国鬼片的年轻观众。泰语对白，附中英字幕。（文 | 蔡欣盈）

绝地战警: 生死与共

Bad Boys: Ride or Die （NC16）

娱乐性★★☆／艺术性★

《绝地战警》IP横跨近30年，但威尔史密斯（右）和马丁劳伦斯的默契却开始失色走味。（Sony Pictures Singapore提供）

故事：剧情讲述已故前迈阿密警监康拉德·霍华（Joe Pantoliano，乔·潘托里亚诺饰）深陷贩毒丑闻。资深警探麦克（Will Smith，威尔史密斯饰）与马库斯（Martin Lawrence，马丁劳伦斯饰）遭遇黑帮伏击，两人奉命调查并试图还予霍华清白，却被设局成了通缉犯，迫使这对活宝搭档游走于法律灰色地带，深挖警队与贩毒集团之间的阴谋。

短评：第四系列的《绝地战警》继续由两位好友导演Adil El Arbi（阿迪尔.艾尔）和Bilall Falla（比拉尔.法拉）双剑合璧，延续好莱坞大导Michael Bay（迈克尔贝）首两个系列所奠定的明快节奏风格，同时也为马库斯的角色增添“濒死翻生”的无厘头笑料。

其实第四系列早在2020年就开始筹拍，2022年的上映计划却因威尔史密斯的“奥斯卡掌掴”脱序事件而遭索尼（Sony）搁置，也让威尔史密斯沉寂多时，因此这部电影可以算是这位奥斯卡影帝的“复出”之作。

这部超卖座的警匪动作片IP自1995年推出后，横跨近30年，这次剧情着眼父子情和亲情，但由一脸老态的英国演员Jacob Scipio (雅各布·西皮奥）饰演威尔史密斯的私生子，视觉逻辑显得牵强。

感觉威尔史密斯和马丁劳伦斯在新系列中，最关键的化学作用已流失。影帝丧失往日光芒，有点魂不守舍力不从心频出戏，让搭档吃力地撑着两人好不容易挤出来的搞笑对白，勉强维系着岌岌可危，和总觉得走钟的默契。尽管动作追逐场面还是精彩，但却多了份英雄迟暮的失落。英语对白，附中文字幕。（文 | 钟雁龄）

The Bikeriders （M18）

期待指数★★☆

奥斯汀巴特勒（右）饰演电单车俱乐部成员，与英国女星朱迪科默有感情戏。（UIP提供）

故事：本片改编自Danny Lyon（丹尼·里昂）1967年出版的新闻摄影集，该影集以60年代美国中西部一个电单车俱乐部的兴起为背景。故事讲述一名越战老兵回到三藩市的家中，成为加州最臭名昭彰的电单车俱乐部领袖。

电影满满阳刚味，由饰演“猫王”的金球奖影帝Austin Butler（奥斯汀巴特勒）、英国男星Tom Hardy（汤姆哈迪）、英国女星Jodie Comer（朱迪科默）和性格男星Michael Shannon（迈克尔香农）等主演。

影片尝试捕捉美国一个充满叛逆精神的年代，当时的美国文化和社会正值巨变。电影跟随美国中西部重型电单车俱乐部成员班尼（奥斯汀巴特勒饰）与个性强势的凯西（朱迪科默饰）和俱乐部神秘老大强尼（汤姆哈迪饰）的微妙关系，揭露这个电单车俱乐部在大时代下的演化。电影也讲述俱乐部如何从一个当地边缘人的集会场所，转变成一个充满暴力的危险地下社会，推使大家做出人生的抉择。英语对白，不附字幕。（文 | 钟雁龄）