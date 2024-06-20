《但愿人长久》苦等6年播出 邓丽君三哥罹双癌切掉左肾

（综合讯）由陈妍希主演的中国大陆剧集《但愿人长久》，改编自邓丽君的真人真事，等了六年，最近才在江苏卫视与北京卫视播出。不料，邓丽君的三哥邓长富却传出罹患肾脏癌和前列腺癌，目前肾脏癌较严重，2024年6月初已开刀拿掉左肾，目前休养中。

第16届影视季6月14日、15日在厦门举行，陈妍希15日出席活动，邓长富因病缺席，得知陈妍希上台演出，特地自病房传递问候给她。

陈妍希（左）、张含韵在厦门影视季活动合唱歌曲《若思念便思念》。（互联网）

陈妍希穿着一袭粉红色礼服，胸前白色羽毛配饰加上银色闪亮的耳环，展现高雅气质。她和出身《超级女声》的张含韵一同演唱具有客家元素的歌曲《若思念便思念》，歌词中诉尽客家人千年来的颠沛流离，坚忍不拔，让现场观众惊艳。

《但愿人长久》演绎邓丽君传奇一生，2018年杀青后，经历两度撤档，2023年8月一度宣布由三家卫视频道黄金时段播出，最后却未如期开播，引来猜测是因立场问题导致，直到6月初才低调开播。

陈妍希为了诠释歌后传奇一生，剧中穿上复古洋装，剪短头发，花时间练唱，虽然演技被赞超越过往，但造型却引发部分网民吐槽：“哪里有邓丽君小姐的神韵？”“哪儿都不像邓丽君！”“每一集都是个尬尬尬。”

陈妍希造型并非首次遭到大众吐槽，过去她出演《神雕侠侣》时就因脸颊较肉，被笑把“小龙女”演成了“小笼包”，造型屡次成为关注焦点。