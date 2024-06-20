孙安佐带火枪上街 全家遭警搜索下场曝光　

（台北讯）孙鹏和狄莺的独子孙安佐，近来争议不断，19日因为涉违反枪炮罪嫌，被警方带回侦讯，台北地检署复讯后谕令1万2500新元交保，被外界直指思想偏激，行为跟社会脱序，引发另一波热议。



孙安佐日前和经纪人在台北信义区亮出火枪引发争议，19日台北市警方到其父母孙鹏和狄莺的住处搜索，查获火药、匕首，孙安佐被带回警局侦讯，并从屋内带走一些器械与黑色粉末，之后他依涉犯《枪炮弹药管制条例》移送北检复讯，检方谕令1万2500新元交保候传，限制住居、责付给孙鹏。

孙安佐前阵子才在泰国惹出吸食大麻风波，没想到本月15日又和经纪人朱翊铭携带煤气火枪现身台北夜店，种种争议行为让孙鹏和狄莺头疼不已。不过朱翊铭17日至警局说明时，强调该把由孙安佐自制的火枪喷射距离不到一公尺，“毫无杀伤力”，只是一把可用在露营烤肉的“大型打火机”，不属于《枪炮弹药刀械管制条例》之范围内。

为了厘清全案，警方19日前往孙安佐住家进行搜索，当时孙鹏和狄莺都在家，夫妻俩看见警方上门并知悉来意后也十分配合。还在熟睡的孙安佐被唤醒后相当淡定，并看着警方从屋内查扣一包黑色粉末、匕首、煤气火枪等物品，其中黑色粉末尚待送验确认有无火药反应，同时须进一步确认是否与煤气火枪有关。

由于整起案件仍在调查当中，故孙鹏表示不方便向外界透露细节。

据报道，孙安佐过去出事时，孙鹏和狄莺为了救子曾停工超过八个月，并卖掉家产、烧光近420万新元请了“王牌律师团”，这次据传也不例外。据悉，其律师阵容包括前高检署主任检察官、前士林地检署检察官、前台中地方法院法官等人。

针对事件，不少人觉得孙安佐的思想偏激行为跟社会脱序了，一家三口都有问题，建议尽快找专家咨询，给予三人分析与建议，让生活回到正确轨道。