刘亦菲27场吻戏引热议 额头耳边缠绵到怀里

（综合讯）刘亦菲的新剧《玫瑰的故事》近日开播后话题不断，她在剧中两集亲吻了15次、四集亲吻了27次，也上了热搜，引发议论。网民细数27场戏，除了分额头、耳边、肩膀、胸部各种部位的吻，也有床头、门口、桌上、电梯各种地方发生热吻，还有其他各种冠上趣味名堂的吻，如告别吻、摘眼镜吻、“不想走吻”、“他咬她后强吻”等。

刘亦菲和彭冠英演的夫妇27次接吻，有网民喊“辣眼睛”、“过火”、“别扭”，也有人说吻戏太多，让人无法接受，或是说不浪漫，看着心烦意乱。不过也有人认为处理得挺好的，“很自然，跟角色的性格也相符”。

刘亦菲与彭冠英在电梯、门口、床头、桌上热吻，引起观众热烈讨论。（互联网）

有观众嫌彭冠英吻得像木头，也有人觉得刘亦菲把握住了角色的特质，看起来自信又淡定，既要顾及剧情和角色深度，还得拍出好的吻戏，并不容易，总之展示了她的女神范。讨论愈多，自然愈让剧集更火爆。

网民给刘亦菲与彭冠英的热吻取各种名堂。（互联网）

剧集的讨论也引来中国医生呼吁，病毒会靠着唾液传染，接吻也要有个限度。据医生指出有研究估计，一次持续10秒的接吻会造成双方口腔内约8000万细菌的交换，出于健康考虑，有些人不适宜接吻，包括免疫力比较差者、病人、有明显口腔疾病者、肝炎或性传染性疾病（如爱滋病、淋病、梅毒、尖锐湿疣）病毒携带者、幽门螺旋杆菌（Hp）感染者和婴幼儿群。

医生也提醒：“接吻是人的本能，也是男女之间常见的亲密方式。但接吻要有个限度，接吻前要注意身体的健康状况与接吻的方式。”