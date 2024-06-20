《欢喜来唱歌2》再开跑 融入反诈骗资讯

新加坡华族文化中心为乐龄人士量身打造的方言音乐综艺类节目《欢喜来唱歌》广受好评，为响应观众“敲碗”，中心趁热打铁推出《欢》第二季，星期三（6月19日）再次开唱。

这是新加坡华族文化中心首度与新加坡警察部队的反诈骗指挥处及保健促进局合作，将反诈骗和健康相关的知识融入短剧单元。这让乐龄人士在观看演出同时，能够学习诈骗、健康相关的重要资讯。

星期三献唱的其中两组嘉宾宝贝姐妹和林茹萍接受《新明日报》的访问，向记者讲述与诈骗分子过招的经历。

宝贝姐妹表演歌舞。（新加坡华族文化中心提供）

宝贝姐妹：母信用卡被盗刷 机警举报

被问起周边人有没有遇到诈骗事件时，宝贝姐妹的“大宝”王仪华无奈直呼：“现在的诈骗分子真的很猖狂、很过分！”

她透露，母亲的银行卡曾被不法分子盗刷7000多元，所幸母亲十分警觉，看到非本人操作的刷卡信息后，立马向银行举报；最后银行协助母亲取消银行卡，并返还这笔钱。

“还好妈妈比较谨慎，有及时看到信息并采取措施，不然钱就打水漂了！”

网购大闸蟹被骗

“小宝”王仪香自认不是一个容易上当受骗的人，也经常通过歌台节目与乐龄人士分享反诈骗故事，没想到自己竟成受害者！

她向记者叙述自己首次尝试通过社媒平台脸书购物，不料被网上黑心商家骗走百多元的经历。因母亲爱吃大闸蟹，她也恰好在脸书上看到大闸蟹卖家，在反复确认卖家贴文的按赞数和消费者的评价后，认为卖家可靠，才下单并通过PayNow转账。

然而，黑心商家骗术高明，在运送大闸蟹的当天，卖家通过电话通知王仪香，当天的送货额度已满，她订的货会在隔天中午前送达。结果隔天没收到大闸蟹，致电卖家询问时，发现被卖家拉黑，才意识到被骗！

“这个骗子真的很逼真！还敢打电话给我，让我更有安全感，没想到骗人居然做这么深的功夫，我算是花小钱买了个教训吧！”

林茹萍：假冒来函收2元停车费欠款

林茹萍大呼诈骗分子“太恐怖了！”，并聊起差点被一封假信函骗的故事。

她回忆，去年收到一封疑似来自建屋局的信件，其中写道她欠下2元的停车费，让她尽快用信用卡还清。由于信件过于逼真，甚至还有确切地址和电话号码，迫使她真的尝试用信用卡偿还“欠款”；所幸转账没有通过，才免于破财之灾。

林茹萍几天后仍心有余悸，怕不法分子取得自己的信用卡信息，便把所有信用卡取消并重新办理，以防万一。她过后主持节目时，与警察谈起这一事件。警察指出，“政府不会特地寄信来讨两块钱的！”