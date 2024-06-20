泰片《金孙暴富攻略》势不可挡 泰吸睛男星逐个看

泰国电影《金孙暴富攻略》在本地势不可挡，电影上映超过20天取得391万元票房，是本地2024年目前为止，第四最卖座电影。

饰演金孙的是泰国人气男神马群耀（Billkin），歌影视三栖的他实力不容小觑，但其实除了他，泰国娱乐圈中，还有许多八九十后帅哥，他们在海内外都拥有庞大粉丝群体，在社媒追踪人数甚至超过拥有320万的Billkin。

Bright Vachirawit荣登“亚洲最具影响力20位名人”

Bright拥有“国民老公”称号，16岁时主持少年综艺出道，目前在IG有1840万追随者，是关注量最高的泰国艺人。他2020年出演《只因我们天生一对》走红，隔年又出演泰版《流星花园》道明寺一角，人气再上层楼。

去年，Bright在纽约时报广场银屏被评为“亚洲最具影响力的20位名人”，今年则成为唯一亮相Met Gala红毯泰国艺人，虽然今年刚认爱泰籍华裔女偶像郑乃馨，但也无损他人气。他今年2月来新出席品牌活动时，在本地引起疯狂追星潮。

Win Metawin入选“福布斯精英榜”

“国民男友”Win在2020年出演《只因我们天生一对》走红，隔年又加入泰版《流星花园》饰演西门一角，因花花公子角色吸粉无数，在IG拥有1460万追随者。

去年，Win成功入选福布斯30位30岁以下精英榜，今年在第17届亚洲电影大奖获得“亚洲飞跃演员大奖”，Win出身于富裕家庭，而且是一名学霸，就读泰国国立法政大学。

（左上起，顺时针）Win有“国民男友”称号；Gun是童星出身；Mew是模特儿身份出道；Tay在2014年以主持人身份出道；作为80后，Mario的能力依然能打。（取自网络）

Mario Maurer“阿亮学长”亚洲圈粉无数

作为80后，Mario因《初恋这件小事》“阿亮学长”这一角色在亚洲圈粉无数，目前在IG拥有880万追随者，在90后新生代频出的现在仍然能打。他在2003年被星探发现，以模特身份出道，2007年演出《暹罗之恋》而爆红，《暹》更代表泰国角逐奥斯卡金像奖最佳外语片奖项。

他在2013年主演恐怖喜剧电影《鬼夫》，也成为泰国影史上票房最高电影，虽然近年比较沉寂，但去年他凭着《是你》在第37届泰国金电视奖获奖。

Jirawat Sutivanichsak“历代最帅花泽类”

昵称为“Dew”的中泰混血儿Jirawat，是在泰版《流星花园》饰演花泽类一角而出道，目前在IG拥有760万追随者。

他拥有190公分身高，本身自带小酒窝，笑起来又甜又暖，高贵又带点忧郁公子气质，令他得到许多人关注，也令他成为时尚品牌宠儿，他还被封为“历代最帅花泽类”。Dew曾在去年于本地出席品牌快闪店活动，当时在本地引起一阵追星潮。

Atthaphan Phunsawat“泰国小鲜肉始祖”

昵称为“Gun”的Atthaphan是童星出身，11岁的他在2004年以《仇恨之火》亮相，之后参与多部作品，直到2009年开始转向大银幕发展，他目前在IG拥有630万追随者，被誉为“泰国小鲜肉始祖”。

他去年在第18届首尔国际电视节凭着《午夜博物馆》获得“亚洲明星赏”，除了歌影视外，他还创立了服饰品牌与健康美容食品。

Mew Suppasit“高学历男神”

Mew是模特儿身份出道，因出演泰剧《与爱同居》为人所熟知，他目前在IG拥有610万追随者，除了歌影视，他本身还是主持人与CEO。Mew在入行前曾经想成为飞机师，却因视力不好打消念头。他在朱拉隆功大学工程学系获得硕士学位，目前还在攻读博士学位，因此被称为高学历男神。

Mew的歌唱事业也不容小觑，他在2021年发布《SPACEMAN》在Billboard热搜歌曲榜上连续八周上榜，使他成为首位进入该榜单的泰国和东南亚艺人。

Tawan Vihokratana“泰版李光洙”

昵称为“Tay”的Tawan在2014年以主持人身份出道，于2016参演青春爱情剧《爱我你就亲亲我》后，因演技精湛而声名大噪，目前在IG拥有590万追随者。

Tay毕业于泰国名校朱拉隆功大学，不仅参与了影视剧演出，还活跃于各大综艺。他因在出演综艺节目时，积极发挥搞笑功力，也有许多巧合让他达到最佳笑果，仿佛被“综艺之神”眷顾，而被戏称为“泰国版李光洙”。