娱乐吃瓜：明星测MBTI反差大 那英和金秀贤竟是“内向型人格”

韩星金秀贤的搞笑事迹不胜枚举，戏里戏外都给人留下无厘头的印象。他今年3月现身IU首尔巡演，安可环节好几次喊破喉咙点歌《只有我不知道的事》，笑翻一众粉丝。而在《泪之女王》中，他饰演的“白贤佑”可爱又搞笑，获赞“根本就是本色演出”。

然而，金秀贤近日作客网络节目“Salon Drip”时自爆是“I人”，让不少粉丝感到惊讶。这里的“I人”出自MBTI人格测试（Myers-Briggs Type Indicator，迈尔斯·布里格斯性格分类法）的其中一个维度，即内向型（I）或外向型（E），网民将其简称为“I人”或“E人”。

金秀贤坦言，虽然自己在综艺节目中显得游刃有余，但不管是在待机室还是镜头前，他都抱着紧张不安的心情拍摄。而身为I人的他，收工后充电解压的方式，是边淋浴边放空。

除了金秀贤，娱乐圈也有不少I人明星。根据韩国综艺节目“TMI News”的统计，在53个韩国偶像里，共27人是I人，占比约50%；而根据中国网站的统计，249名中国艺人中，I人共有156名，占了约62%。

明星在镜头前的表现不一定反映他们的真实性格，当一些明星公布自己是I人或E人时，观众往往难以置信。这些反差感极大的明星有哪些？

那英：“口无遮拦”的I人

那英测出自己是“INFJ”时，惊讶地说：“我内向吗？”（视频截图）

中国女歌手那英最为人熟知的，除了出色的唱功，还有她直来直往的性格。这些年来，她是“口快心直”还是“口无遮拦”，屡有争论。她在节目上的发言也经常让网民为她捏一把冷汗。

比如2013年，章子怡曾受邀担任歌唱选秀节目《中国最强音》的评委，被媒体问及此事时，那英全然不顾章子怡也在现场，直言：“她带不出来冠军，这很难评，毕竟隔行如隔山，我也不知道节目组为什么找她。可能是她造型上能起到一个作用。”

还比如在2016年的《中国新歌声》中，在汪峰和周杰伦抢学员时，她说:“有内涵的歌都在汪峰这里。”还不忘补刀一句:“周杰伦的歌都是一些什么床边故事，游乐场之类的。你看见他最近那个MV了吗？” 因此引起大批杰伦粉的不满。

也因为她得罪的人实在太多，不少网民对她的评价是：“若是没有一副好嗓子，早就在娱乐圈混不下去了”。

然而，这样一个性格彪悍，得罪过无数人的那英，居然是个I人。那英在《乘风破浪的姐姐2》测MBTI时，测出的性格为“INFJ”，她当即不可置信地问道：“我内向吗？” 对此，网民也表示无法置信，还说她是“史上最口无遮拦的I人”。

何炅：最暖心I人

何炅担任了热门综艺节目《快乐大本营》23年的常驻主持人。（互联网）

中国主持人何炅凭借热门综艺节目《快乐大本营》走入大众视野，他主持的《拜托了冰箱》《向往的生活》《百变大咖秀》收视率也不俗，让他被誉为中国主持界“定海神针”般的存在。

除了在主持时贡献笑料，何炅最为人熟知的便是他的救场能力。他曾化解过无数尴尬场面，最经典的一幕发生在一款手机的发布会上。当时品牌方的总裁不小心掉进了作为布景的水池里，立时成了“落汤鸡”，场面一度尴尬至极。身为主持人的何炅反应神速，连连喊了几句“遇水则发”，不仅及时化解了尴尬，还为这款手机带来了不少热度。

在2022年的《你好星期六》中，何炅曾对性格内向的人送上暖心安慰：“如果你是内向或孤独的，但因工作或人际关系需要变得更活泼，不要伤感或难过。你应该为自己感到骄傲，因为被需要是一件了不起的事情。只要不忘记自己本来的样子，这就足够了。”

这段发言看哭无数网民，但谁都没想到，何炅本身也是内向的人。2023年，他在《我们的美好生活》中自爆是“I人”，还说自己“I得显而易见”，让谢娜不禁感叹：“你居然是I人！” 大多数网民也觉得这与他八面玲珑、善于交际的形象完全不符。也有不少人赞他虽然内向，却一直向观众传递热情与能量，令人佩服。

Seventeen Vernon：爱发呆的E人

Vernon在镜头前表现得内敛含蓄，让粉丝无法相信他是E人。（互联网）

I人在镜头前表现得活泼些，似乎不足为奇，但一些明星虽是E人，却在镜头前少言寡语，韩团Seventeen的成员Vernon（崔瀚率）便是如此。

Vernon 2022年在网络节目“Going Seventeen”测出的MBTI为“ENTP”，惊呆不少粉丝，因为身为E人的他，在镜头前最常做的事情就是发呆。每当Seventeen成员上节目时，不论场面多热闹，Vernon仿佛都沉浸在自己的世界，经常面无表情地平视前方，也很少说话。当成员们都笑得人仰马翻时，他只在一旁点头微笑。

网民还发现，若把Vernon和其他成员同框的片段以倍速播看，就会发现当其他成员们在不断走动、伸懒腰或说话时，Vernon往往都一动也不动。

有一次，在“Going Seventeen”上，当其他成员都在外面打球或唱卡拉OK时，Vernon却独自一人躲在房间睡觉，让粉丝不禁感慨他“I到极致”，怀疑他是否误测了自己的MBTI。也有人说，Vernon测出是E人时，成员们并未表示惊讶，猜测他私下的性格更活泼外向。

更多娱乐吃瓜内容，请浏览专页。