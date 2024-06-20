嬴了性骚官司却面临破产 Kevin Spacey：我要证明我品行端正

（伦敦讯）奥斯卡影帝Kevin Spacey（凯文史派西）在首度接受英国知名电视主持人Piers Morgan（皮尔斯摩根）采访时泪洒现场，他透露欠下数百万美元的律师费，面临破产，不得不开始卖房。

被问到自己还有多少钱，65岁的Spacey的回答是“零”。至于接下来的计划，他说要回到表演工作上去。

自从2017年Me Too运动开始后，他便面临多个性骚扰、性侵指控。经历了数年的法律诉讼后，他都被判无罪。不过好莱坞已抛弃这位演技大咖，Netflix人气剧《纸牌屋》（House of Cards）最终季将他的戏份删除重拍，《金钱世界》（All The Money In The World）也删除他的戏份，换人重拍。至今也没有好莱坞电影找找他来演。

工作、声誉、大部分朋友都消失

眼眶湿润，声音哽咽的失声痛哭。近七年，这位两届奥斯卡影帝陷入困境：“我无法支付我所欠的账单。”他痛苦地坦陈，由于一系列不当性行为的指控，必须花费大量律师费用摆脱。现在，他的房子将被拍卖，这让他不确定自己能住在哪里。这意味着，他将“无家可归”。

他曾两次获得过奥斯卡，一次是凭借《非常嫌疑犯》拿下最佳男配角，另一次则是凭借《美国丽人》斩获最佳男主角。

自从他被多名男性指控不当性行为，他的所有表演工作邀请和大部分朋友都消失了，他作为奥斯卡影帝的声誉也随之消失了。

塌房始于2017年

在赢得大部分针对他的性行为不当诉讼后，Spacey受访说，“我没什么可隐瞒的，我想过一种比以前更开放的生活。”

采访不仅涉及对他的指控，还有他的精神状态、性取向、童年和深受影响的财务状况。

他的“塌房”，发生在2017年10月。当时，演员Anthony Rapp（安东尼拉普 ）提出指控，1986年当时他14岁，26岁的Spacey“像新郎抱新娘一样”将他抱起，把他放在床上，然后爬到他身上，试图与他发生性关系。Spacey当时回应他对指控没有任何记忆，并向Rapp道歉。陪审团在Rapp于2022年提起的性行为不当诉讼中，裁定Spacey无罪。

“白人至上主义者和新纳粹分子”的儿子

七年后，在采访中，Spacey再次否认了这些指控。他称，Rapp和一个朋友只是来他家见自己的狗。被要求解释为什么Rapp会作出那些指控时，Spacey说不想再追究，并说要宽恕对方：“我希望有一天Rapp能够接受他的记忆有误。”

Spacey承认自己是同性恋，他说：“这么多年来，我一直不愿意谈论自己，也回避有关我的个人生活和性取向的问题。”

Rapp曾称他是个骗子，因为他没有公开自己的同性恋身份。原来，Spacey是一个“白人至上主义者和新纳粹分子”的儿子，他“在一个非常复杂的家庭关系中长大”，这让他对自己的性取向感到羞耻。

《纸牌屋》要他赔偿4200万

Spacey的母亲曾告诉儿子，他父亲的种族主义、恐同症和暴力行为只是需要“宣泄”一下。他的父亲卧室里也挂着一面纳粹旗帜。

Rapp之后，更多男性站出来对Spacey提出类似指控，导致后者的好莱坞生涯戛然而止。他告诉媒体说：“我的一生在四天内就结束了。”

此外，史派西还要承担 《纸牌屋》片方的4200万新元赔偿，因为性丑闻加速了该剧的结束，并被视为违反了性骚扰政策和制作协议。《纸牌屋》正是在Spacey被指控后，匆忙结束，最终导致烂尾；第六季在他缺席的情况下，评价极低。对此，Spacey批评Netflix在指控曝光后，断绝关系的决定“奇怪”和“错误”。

纪录片掀出他更多“性侵行为”

他驳斥自己对他人进行性接触的说法，澄清说他只是“温柔地”“抚摸”他们。

除了宣扬自己复出的雄心壮志之外，他也透露去过康复中心并得到老星友如Elton John（艾尔顿约翰）的支持，才能活下去。

就在Spacey赢得大部分性侵指控的诉讼时，5月初，一部由两部分内容组成的纪录片《揭开史派西的真面目》（Spacey Unmasked）在英国播出，让他面临更加不堪的境地。该片调查了他涉嫌的更多性侵行为，包括他涉嫌在片场猥亵另一名《纸牌屋》演员，并在另一个人面前自慰。

悲伤愤怒：有人拿钱虚构故事

不过，Spacey提供了与这两名男子的多封电子邮件，说这些邮件往来都是在他们指控的事件发生很久后才有。其中一人还向Spacey发送了一张精心摆拍的裸照。他质疑，如果真像纪录片中所宣称的发生过性骚扰事件，他们为什么会继续与他保持着联系？

对于纪录片的播出，他表达了悲伤和愤怒，称有人拿钱虚构故事。

现在，他想要重新开启他的银幕生涯：“我从自己的错误中吸取了教训。我有过傲慢，有过自负……”他承认，过往他的权力地位可能会让那些想要拒绝他的年轻演员感到害怕。”

三部独立片将上映

他透露，近年来，他曾获得一些电影角色，但每次都有片方高管对他参与项目感到犹豫，他的事业复兴希望就此破灭。不过，现在他有三部独立电影将在未来几个月上映，他希望自己最终能回到自己真正的激情中。“我确实相信大多数人都希望我重返工作岗位。”

无论如何，现在的Spacey试图从这一切中走出来：“没有痛苦，没有愤怒，没有怨恨。”

“我的目标不再是成为最好的演员——过去是这样——我现在的目标是证明我是一个品行端正的人。”他说。