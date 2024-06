嬴了性骚官司却面临破产 Kevin Spacey：我要证明我品行端正

(伦敦讯)奥斯卡影帝Kevin Spacey(凯文史派西)在首度接受英国知名电视主持人Piers Morgan(皮尔斯摩根)采访时泪洒现场,他透露欠下数百万美元的律师费,面临破产,不得不开始卖房。

被问到自己还有多少钱,65岁的Spacey的回答是“零”。至于接下来的计划,他说要回到表演工作上去。

自从2017年Me Too运动开始后,他便面临多个性骚扰、性侵指控。经历了数年的法律诉讼后,他都被判无罪。不过好莱坞已抛弃这位演技大咖,Netflix人气剧《纸牌屋》(House of Cards)最终季将他的戏份删除重拍,《金钱世界》(All The Money In The World)也删除他的戏份,换人重拍。至今也没有好莱坞电影找找他来演。

工作、声誉、大部分朋友都消失

眼眶湿润,声音哽咽的失声痛哭。近七年,这位两届奥斯卡影帝陷入困境:“我无法支付我所欠的账单。”他痛苦地坦陈,由于一系列不当性行为的指控,必须花费大量律师费用摆脱。现在,他的房子将被拍卖,这让他不确定自己能住在哪里。这意味着,他将“无家可归”。

他曾两次获得过奥斯卡,一次是凭借《非常嫌疑犯》拿下最佳男配角,另一次则是凭借《美国丽人》斩获最佳男主角。

自从他被多名男性指控不当性行为,他的所有表演工作邀请和大部分朋友都消失了,他作为奥斯卡影帝的声誉也随之消失了。

塌房始于2017年

在赢得大部分针对他的性行为不当诉讼后,Spacey受访说,“我没什么可隐瞒的,我想过一种比以前更开放的生活。”

采访不仅涉及对他的指控,还有他的精神状态、性取向、童年和深受影响的财务状况。

他的“塌房”,发生在2017年10月。当时,演员Anthony Rapp(安东尼拉普 )提出指控,1986年当时他14岁,26岁的Spacey“像新郎抱新娘一样”将他抱起,把他放在床上,然后爬到他身上,试图与他发生性关系。Spacey当时回应他对指控没有任何记忆,并向Rapp道歉。陪审团在Rapp于2022年提起的性行为不当诉讼中,裁定Spacey无罪。

“白人至上主义者和新纳粹分子”的儿子

七年后,在采访中,Spacey再次否认了这些指控。他称,Rapp和一个朋友只是来他家见自己的狗。被要求解释为什么Rapp会作出那些指控时,Spacey说不想再追究,并说要宽恕对方:“我希望有一天Rapp能够接受他的记忆有误。”

Spacey承认自己是同性恋,他说:“这么多年来,我一直不愿意谈论自己,也回避有关我的个人生活和性取向的问题。”

Rapp曾称他是个骗子,因为他没有公开自己的同性恋身份。原来,Spacey是一个“白人至上主义者和新纳粹分子”的儿子,他“在一个非常复杂的家庭关系中长大”,这让他对自己的性取向感到羞耻。

《纸牌屋》要他赔偿4200万

Spacey的母亲曾告诉儿子,他父亲的种族主义、恐同症和暴力行为只是需要“宣泄”一下。他的父亲卧室里也挂着一面纳粹旗帜。

Rapp之后,更多男性站出来对Spacey提出类似指控,导致后者的好莱坞生涯戛然而止。他告诉媒体说:“我的一生在四天内就结束了。”

此外,史派西还要承担 《纸牌屋》片方的4200万新元赔偿,因为性丑闻加速了该剧的结束,并被视为违反了性骚扰政策和制作协议。《纸牌屋》正是在Spacey被指控后,匆忙结束,最终导致烂尾;第六季在他缺席的情况下,评价极低。对此,Spacey批评Netflix在指控曝光后,断绝关系的决定“奇怪”和“错误”。

纪录片掀出他更多“性侵行为”

他驳斥自己对他人进行性接触的说法,澄清说他只是“温柔地”“抚摸”他们。

除了宣扬自己复出的雄心壮志之外,他也透露去过康复中心并得到老星友如Elton John(艾尔顿约翰)的支持,才能活下去。

就在Spacey赢得大部分性侵指控的诉讼时,5月初,一部由两部分内容组成的纪录片《揭开史派西的真面目》(Spacey Unmasked)在英国播出,让他面临更加不堪的境地。该片调查了他涉嫌的更多性侵行为,包括他涉嫌在片场猥亵另一名《纸牌屋》演员,并在另一个人面前自慰。

悲伤愤怒:有人拿钱虚构故事

不过,Spacey提供了与这两名男子的多封电子邮件,说这些邮件往来都是在他们指控的事件发生很久后才有。其中一人还向Spacey发送了一张精心摆拍的裸照。他质疑,如果真像纪录片中所宣称的发生过性骚扰事件,他们为什么会继续与他保持着联系?

对于纪录片的播出,他表达了悲伤和愤怒,称有人拿钱虚构故事。

现在,他想要重新开启他的银幕生涯:“我从自己的错误中吸取了教训。我有过傲慢,有过自负……”他承认,过往他的权力地位可能会让那些想要拒绝他的年轻演员感到害怕。”

三部独立片将上映

他透露,近年来,他曾获得一些电影角色,但每次都有片方高管对他参与项目感到犹豫,他的事业复兴希望就此破灭。不过,现在他有三部独立电影将在未来几个月上映,他希望自己最终能回到自己真正的激情中。“我确实相信大多数人都希望我重返工作岗位。”

无论如何,现在的Spacey试图从这一切中走出来:“没有痛苦,没有愤怒,没有怨恨。”

“我的目标不再是成为最好的演员——过去是这样——我现在的目标是证明我是一个品行端正的人。”他说。