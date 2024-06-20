在家吵完英富豪突枪杀星妻 三儿目睹爸爸杀妈妈

（安卡拉讯）英国53岁富豪David Thomas Blyth（布莱斯）日前在土耳其首都安卡拉的家中，突然开枪杀死了他的明星老婆Victoria Vera Blyth（维多利亚），并在犯案后轻生，震惊国际社会。

据报道，事发当晚，David因为短信的内容与妻子发生争吵，一气之下拿起家中的枪朝妻子开，并在杀死妻子后轻生。截至目前为止，媒体还不清楚引发这场血案的短信的具体内容，相关调查仍在进行中。

出生于南非的Victoria，十几岁时就跟随家人搬到捷克，并以Victoria Velvet的名字在当地展开歌唱事业，之后转往电视圈发展。2014年，她与身为国际石油公司ASG Inspection老板的David结婚，并跟随他搬到土耳其，二人还育有三名分别为14岁、10岁和4岁的小孩。

报道称，David在作案时，他们的三个无辜的孩子都在家中，目前都已被安置在母亲的亲戚家中。Victoria的妹妹事后在网上悼念姐姐：“失去亲人是一段极为痛苦的经历。我们整个家庭都需要时间来消化这段不幸的遭遇。”

据报道，David的遗体目前已被移交给他的家人，并将被带回苏格兰，Victoria则仍在土耳其。

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