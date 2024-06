我是加百列 My Name is Gabriel

Disney+ 21日上线

全新韩综。五位韩星朴宝剑、池昌旭、朴明洙、廉惠兰和主持人Gabee,前往世界各地,体验72个小时其他人的生活日常。他们透过AI演算法为他们设计的生活,游走泰国清迈、中国重庆、墨西哥瓜达拉哈拉和爱尔兰首都都柏林,融入新的家庭,与新的家人一起生活,并从事其他人的工作。

谁是被害者 第二季

Netflix 21日上线

张孝全在《谁是被害者》第二季,成了连环杀人案的嫌疑人。(Netflix提供)

集结原班人马张孝全、许玮甯、王识贤和李沐,还有新加入的苏慧伦、日本演员藤冈靛,以及香港演员刘俊谦。故事延续首季,张孝全是患有亚斯伯格症的鉴识官方毅任,与李沐饰演的江晓孟为父女,两人与从嗜血记者转职基金会公关的徐海茵(许玮甯饰)一同展开新生活,却身陷一连串的死亡事件,方毅任还成为头号嫌疑人。

前线追踪

8频道 晚上8.30

在国土有限的新加坡,怎么善用汽车天桥下这类空置的空间,把它们转化成休闲用途?我们能在这些空间或停车场里打造更多餐饮选项吗?

冀味兒 第二季

8频道 晚上10.30

一部关于燕赵美食的文化纪录片,用平民视角和故事手法聚焦乡野达人,还原美食背后的技艺与传承、性格与情感的致敬之作。地域范围跨度大,重点打造两纵两横美食文化线,滹沱河与燕山横亘东西,太行山并大运河纵横南北,勾勒出一城一味的燕赵风情。

11点热吵店

Eazie TV·TVBS亚洲台 晚上11.00

年轻人有梦想,敢冲敢买,存了一笔头期款就买房。节目邀请最近刚买房的艺人林襄、陈子玄、关韶文、大恺、筠熹和杨晨熙,分享他们冲动买房后踩了哪些雷。

创造营亚洲

e乐(新电信Ch11/Ch501) 晚上10.10

一档面向女生的选秀节目,中泰联合制作,向全球招募参赛者。节目召集的女生学员将通过任务、训练以及考核,在明星教练导师的带领和引导下成长进步,最终成团。导师包括王嘉尔、吴翊歌、罗杰夫、郑乃馨和李永钦,王嘉尔也是节目发起人。

与凤行

娱家戏剧台(星和Ch855) 晚上9.00

主演:赵丽颖、林更新。讲述灵界碧苍王沈璃因逃婚,受伤坠落人间,机缘巧合下偶遇下凡体验生活的最后一位神君行止,两人纵横三界,携手展开一段强强联合,充满烟火气和磅礴之力的新神话爱情故事。