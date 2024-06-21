文慧如欧洲补度蜜月 经历多个“第一次”

新加坡歌手文慧如和制作人老公张暐弘2023年10月7日举行婚礼，行程满档的两人直到5月底才有空飞欧洲度蜜月。

文慧如以语音信息告诉《联合早报》，两个星期的蜜月中，小两口经历了不少第一次。他们在瑞士自驾前往当地民宿Airbnb时，发现必须“搭上”汽车摆渡列车（Car Train）才能继续前行。汽车摆渡列车意指装运汽车的穿梭列车。

回忆起那段经历时文慧如语气难掩兴奋：“售票员告知我们要上火车，我们心想明明开车，为什么要上火车？真的好惊讶，居然有这样的交通工具。我们的车停着，火车载着我们穿越隧道，整个路途战战兢兢，很有趣！”

文慧如难忘在瑞士“搭上”汽车摆渡列车的经历。（受访者提供）

小夫妻这次也幸运地碰见雪景。“有天下大雨，天空开始飘雪，我们住的民宿在山上，就这样第一次看见了下雪的景色。因为我没去过下雪的地方，那时候开始下雨，雪和雨一起飘下来，我们觉得很酷，印象很深刻。”

除了瑞士，两人也去了法国巴黎，享受美食和逛街之余，他们还到卢浮宫观赏名画《蒙娜丽莎》，“很惊讶，因为真的栩栩如生，感觉（画作）两眼一直盯着你，无论你走到哪里，眼睛一直在凝视你，我觉得很传神，很开心可以亲眼看到这幅画作。”

参与聚友爱“迁动人心”筹款音乐会

充饱了电，文慧如马不停蹄回归工作，目前人在台湾的她将在6月29日回新参加聚友爱“迁动人心”筹款音乐会。

农耕义工团体“聚友爱”（Ground-Up Initiative）将为义顺真查鲁组屋区发展让路，从目前的罗弄真查鲁（Lorong Chencharu）91号迁到卡迪内政团队战备人员协会俱乐部毗邻的新址。聚友爱将举办三场音乐会，希望筹得7万元善款作为日后新落脚处的发展用途。

聊及筹款演出，文慧如自认从中学开始就热爱社区活动，这次很开心可以用自己擅长的歌唱来回馈社会。“我认为聚友爱在做的事情很有意义，比如鼓励大家环保、接触大自然等等。身为新加坡人，我很开心可以献一分力。”

96.3好FM DJ共襄盛举

96.3好FM的DJ把电台的常态户外演出“好想跟你唱”与6月29日的聚友爱“迁动人心”筹款音乐会做结合。（受访者提供）

除了文慧如，96.3好FM的DJ如菁云、丽仪、德明、杰奇、国贤、思远及居磊也将把电台的常态户外演出“好想跟你唱”，与6月29日的聚友爱“迁动人心”筹款音乐会做结合。

台长洪菁云告诉早报，这算是“好想跟你唱”第一次向听众卖票收费。几个月前，她透过负责人得知迁入新址的聚友爱面对资金挑战，于是建议他们用音乐会的方式邀请民众去甘榜教育园区参观，同时也能让大家了解团体正致力于推广的理念和精神。关于演出，菁云透露96.3好FM届时将准备符合乡村夜晚主题，且耳熟能详的歌单。

“迁动人心”筹款音乐会共有三场，分别为6月28日（星期五）晚上8时、6月29日（星期六）下午1时30分及晚上8时。公众可上网购票：events.rayofhope.sg/events/the-moving-concert。