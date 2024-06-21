白种元“背包”升级 三小时从零准备百人料理

白老师的背包食堂2

The Backpacker Chef 2

tvN（星和Ch824，新电信Ch518），每周二晚上10.30

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韩国美食代表人物白种元在新一季《白老师的背包食堂》（简称《白老师》）装备升级，从背包晋升为宽敞的卡车，以迎接更大型、更有挑战性的料理委托。

主厨白种元带领上季成员演员安普贤，还有新成员——演员李寿根、高庚杓和许卿焕。身为主厨的他须要观察环境并根据委托人的需求来设计餐单，并在有限的环境和时间内准备料理。

挑战环境和时间极限

节目组在第一集就“下马威”，众人须要在三小时内为150名渔村工人提供蛤蜊料理。然而工人的休息站完全没有厨房工具，所以大家不仅须要准备食材，还要添购炊具。因为渔村工人们少有机会品尝外国料理，白种元便设计蛤蜊西班牙海鲜饭让工人们尝鲜，搭配偏地道风味的炒蛤蜊和牛肉萝卜汤。

大费周章地采购并建设好临时厨房后，料理时间只剩下1小时30分钟，不禁让白种元捏一把汗。大家抓紧时间准备食材，没想到开始没多久，就已经有工人陆陆续续回到休息站，再给众人增添压力。

更令人紧张的是，临近用餐时间10分钟，因为用来烹饪海鲜饭的锅有弧度，导致沉在锅底的饭快烧焦，但锅边的饭却还没熟。祸不单行，餐单中的炒蛤蜊也还没准备，而大部分工人已经入座，他们干了半天体力活早已饥肠辘辘。白种元一班人在极限压力中如何化解危机？

第二集大家来到空军军乐队士兵的食堂准备晚餐，正在服役的演员李到晛惊喜客串，为这集带来看点。委托人特别要求西餐和“料理秀”，大家运用军营厨房已有的食材，再增添一些辅佐食材，带来七种料理。该厨房比第一集好很多，他们可利用整个设备齐全的厨房，为100名军人准备晚餐。

正在空军军乐队服役的演员李到晛惊喜客串第二集。（节目截图）

顺利完成料理后，没想到意大利面酱派到最后不够分，白种元赶快回厨房重新准备，却发现原本的食材不够用。这是考验厨师功力的时刻，白种元只能利用现有的食材代替，结果又如何？

从委托看不同职业环境

每集的任务中，除了看成员如何在高压环境下完成任务，几人彼此间的默契和逗嘴也是节目的乐趣之一。最后完成美食时也会令人食欲大振，看着大家享用料理，观众也感到舒心满足。

节目同时能看到委托人的日常职业环境，让对这些职业不熟悉的观众大开眼界。比如采集蛤蜊为生的渔村工人为何面对日晒雨淋，还能保持一份热忱、空军军乐队士兵的训练过程、国家选手村中丰富的自助餐，还有在远村上学的学生们看到明星准备午餐，天真可爱的反应等；完成委托后看到大家享受美食的享受，让忙活了大半天的成员们感到开心。

《白老师》面对不同挑战，看白种元如何“化险为夷”，比如第三集大家须要为400名国家选手准备街边小吃料理，第四集为小学生准备韩国流行料理麻辣烫和糖葫芦等，每集的委托都很有趣，值得一看。