我要大声说：《金孙暴富攻略》值得一看　

泰国片《金孙暴富攻略》如果有华语配音，能更容易了解剧情，因为太专注看字幕而忽略了演员的演技。但还是要说，演金孙的男生Billkin，外型讨喜无杀伤力，亲切和稚气的笑容很适合演阿嫲的孙子。无论如何，这部电影值得看。“阿嫲”Taew和导演Pat Boonnitipat要来新加坡了，可惜金孙沒來，如果他来，一定引起轰动。——ccktalk（早报娱乐IG留言）

记得以前新传媒会播放台湾剧的剧情预告片，介绍每天的主要看点，但为何现在没有这么做了？再来，希望新传媒能购买更多不同种类的新旧台剧，例如《生命捕手》《牛车来去》《嫁妆》《天下女人心》，不要陆续在U频道像马拉松般地狂播韩剧，我都看腻了，觉得乏味。请在安排节目时考虑不同观众的喜好，提供多元化选择。——观众（XXX840）

小孩不笨X3，钱不够用X3，阿Boy当兵不够，阿Girl也上战场。梁志强大概是江郎才尽，每套电影炒了又炒。新传媒的小娘惹也演到变成老娘惹了。我国影视界应该向日本学习，一部简单的日本公厕题材电影《完美的日子》（Perfect Days），不但体现了日本的文化，还传达了令人深思的人生哲理。是否有人敢拍一部新加坡公厕文化的电影？——阿林（XXX946）