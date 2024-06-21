娱乐吃瓜：在片场不该拍短视频？李腾手机不离身 黄炯耀一拍戏就失联

演员在片场拍摄TikTok短视频妥不妥？录影时把手机带在身上是否不专业？近日李国煌在社交媒体节目“In the Hot Seat”访问中提及，他不喜欢一些艺人一拍完自己的戏份就拍摄个人TikTok短视频，并点名和他搭档主持《小毛病大问题》的李腾在工作时把手机放在口袋里。《联合早报》访问黄炯耀、李腾、郭坤耀和宗子杰，了解他们对此有什么看法，而他们最不能接受的片场行为又有哪些？

黄炯耀：更介意演员不做功课

黄炯耀认为作为演员，在拍摄现场应该保持专业，尽量处在角色的状态中，因此不太赞同在片场拍短视频的行为。

但他也不全然反对：“如果是在你的拍摄空档，然后你离开现场不影响拍摄，又能维持演员专业投入角色，那么你要拍TikTok或者要做什么，我觉得还是OK的。”

黄炯耀说，出道至今他拍戏时从不把手机放在身上，“以前没有家庭的时候，我若开工可能一整天都没办法找到我。现在因为有了家庭，会担心家里有什么事找我，所以会在空场的时候检查一下手机。”

相较于拍戏时用手机或拍短视频，黄炯耀更无法接受演员没做好功课，不看剧本或根本不知道自己在念什么台词。“如果你不明白这句对白的意思或者某个字怎么念，应该前一天找出答案，而不是等导演来纠正你。”

他在片场见过最夸张的行为还不只这样：“好多年前，当时是还可以配音的年代，某演员竟然因为没有看剧本，无法说对白，就只好张嘴念一二三四五，然后后期才配音！”黄炯耀大叹那简直刷新他的三观，“我当时心想这样也行啊？”

李腾：为了工作手机不离身

李腾被李国煌“点名”后，在社交媒体上传一段搞笑视频调侃对方，足见两人交情不错。他在受访时说：“我某种程度上是认同Mark哥（李国煌）说的，他也是出自好意，担心有些人因为用手机而无法专心工作。”

但他澄清，主持节目时把手机放在身上，是为了记录工作的情况、检查短信和搜索资料。“现在的手机功能多，可以充分利用每一分每一秒，不浪费时间。”

他举例，在主持《医聊大小事》和《小毛病大问题》时，需要用手机查一些字的发音，或搜索节目内容的资料。“不过我一定把工作摆在第一位，有空档才用手机，这点蛮重要的。”他笑说，以前手机还没有那么多功能的时候，他会带报纸到片场，还因此被叫“阿Pek”（阿伯）。

郭坤耀：确保不影响他人才拍

郭坤耀坦言自己会在片场拍短视频：“但我觉得最好是确保不影响到其他人，或者是等拍完戏的休息时间再拍。如果影响到其他人的演出或情绪那就不好了。”

谈及为何要在拍摄现场拍短视频，他说：“我觉得在片场能够拍出很多不一样的内容，但前提是我不会在拍摄的时候影响别人，一定会去一旁，不会在拍摄现场拍。”

对他而言，最不能接受的片场行为是手机没设为静音：“有时候我们的台词和走位多，甚至需要一镜到底，如果手机突然响起，就须要重拍，会浪费所有人的精力和时间。”

郭坤耀（右）和陈丽贞在拍摄《巨舞霸》时，利用午餐时间录制TikTok短视频。（档案照）

宗子杰：拍短视频是放松方式之一

宗子杰觉得如果在空场的时候拍短视频来娱乐一下，是可以接受的，“每个人在空场的时候都有不同的放松方式，我觉得只要适合自己，又不影响拍摄就没什么问题。”但他表示因不太喜欢拍短视频，所以不曾在片场拍摄TikTok。

至于最不能接受的片场行为，他说是“演员不给戏，让对手对着空气演戏”。他曾看过有演员在拍完自己的镜头后，就走到一边坐下来休息，不给对手视线。

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