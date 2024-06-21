传执二摊演《墨雨云间》 “复仇女神”吴谨言：生活平静

（综合讯）中国女演员吴谨言主演的古装复仇剧《墨雨云间》大受欢迎，收视和话题度高居不下，成绩更胜杨幂主演的《狐妖小红娘月红篇》。2018年以《延禧攻略》初尝走红滋味的吴谨言，凭《墨》再次走红，奠定“复仇女神”的地位。许多观众称赞她自带坚韧气息，很适合演复仇剧。

吴谨言接受中国大陆媒体访问时说，这类复仇女主的性格都比较坚韧，“但我生活中非常的peace（平静），没有什么仇恨，真的，我的仇恨不动了。”

她说，自己演了很多复仇的角色，所以总得设法激起自己恨的欲望，所以在生活里就躺平了，把仇恨都给了角色。

近日有传，《墨》的女主角原本锁定杨紫，奈何其档期有冲突，所以没接演。对此，《墨》制作人于正得知传闻后，用简短一句说话辟谣。他说：“此事我居然不知道。”

演员片酬网上疯传

另外，《墨》演员的片酬在网上疯传。传闻中，女主角吴谨言获500万人民币（约93万新元）片酬，男主角王星越领200万人民币（约37万新元）。在剧中诠释恶毒继母的台湾女星陈乔恩，纵使出道多年，酬劳传只有200万人民币（约37万新元）。至于其他人的酬劳，被传低于100万人民币（约19万新元）。

不少网民直指于正以小博大，最终出来的结果却非常成功。对于网传演员片酬，于正回应：“全错。”