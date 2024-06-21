痛失黄鸿升四年被劝交新欢 峮峮泪回：爱有很多种形式

（台北讯）台湾艺人“小鬼”黄鸿升2020年9月因主动脉剥离猝逝，得年36岁，与当时女友峮峮（吴函峮）的恋情随之曝光。事隔四年，小鬼的好友KID（林柏昇）在节目《花甲少年趣旅行》中鼓励峮峮勇敢寻找下一段恋情，触动她在镜头前落泪。

峮峮录《花甲》时，在月老庙求签，签诗点出她的意中之人走了，宜另择佳偶。节目组20日释出的新片段中，峮峮、KID等艺人在景观餐厅谈心，KID拿出写给峮峮的信，提到她很像把自己关在城堡里的公主，直到这一、两年才慢慢地打开心胸，愿意尝试新事物。

峮峮淚崩吐心声。（互联网）

KID接着提到小鬼过世后，峮峮深受打击，也因为酸民的舆论压力和媒体的注视，而不敢再接触下一段恋情。KID相当心疼，给予对方鼓励说：“这件事情应该要你自己放下，找出一个真正可能会照顾你的人，或是你愿意去照顾的人，继续过下半人生。”峮峮听完后强颜欢笑说：“我会努力，希望有一天我也可以很坦率。”

峮峮接受节目组采访时，坦言不敢太认真地思考，因为一旦太认真就会想哭。话说到此，她的眼眶充满泪水。她感谢一路以来帮助和照顾她的贵人们，也说：“因为姐说希望我可以遇到一个很爱我的人，可是说真的，我觉得很爱我的人其实很多，爱有很多种形式，不是说一定要是男女之间的爱才叫爱，所以我觉得自己很幸福。”

片段播出后，网民纷纷写下“你一定要幸福”、“伤痕太深了，需要一些时间，你有你的节奏，顺着慢慢来就好”等留言。