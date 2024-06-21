亲自飙车救张孝全 苏慧伦两次过关

Netflix首部续约华语悬疑推理影集《谁是被害者：第二季》将于星期五（6月21日）全球上线，主演张孝全、许玮甯、王识贤、李沐时隔四年强势回归，第二季还加入了苏慧伦、藤冈靛及刘俊谦。

《谁是被害者：第二季》演员阵容强大。（Netflix提供）

众人日前在台北出席记者会，张孝全透露他所饰演的“方毅任”会面对很多难题，除了要跟女儿及恋人冷战，还要被检警追捕逃亡，“拍的过程心累到觉得方毅任根本是水逆（倒霉透顶）！”不过，他说当初看了剧本就很期待。“第二季人物会有很多不同状态，也幸好剧集很快开拍，让大家能快速进入角色。”

询及剧中与女儿产生冲突，现实中也是爸爸的张孝全坦言作为父母，他可以理解孩子不想跟父母住，一直想要离家出走。“我小时也有过这些经验，都是成长的过程，每个人都是个体，需要更多的理解。”

苏慧伦暌违12年再演戏，这次饰演法医的她直言：“法医是一般人比较少接触的身份，很多专业性及对人体结构的知识，验尸的手法及很多专业的用语，都要事先准备好。”她在剧中有场飙车解救被检警追捕的张孝全，她分享道原先剧组有找代驾车替，但没想到她开两次就过了，直呼：“其实我蛮厉害的！真的有被吓到。”

日籍演员藤冈靛 怕讲错台词吓到做噩梦

新加盟的日籍演员藤冈靛，这次挑战全中文诠释检察官角色，他笑言当初以为是饰演从日本来的检察官。“看到剧本全是中文有吓到，用词不仅专业台词还长，我花了很多时间，甚至到了做噩梦睡不着的程度，梦到一直讲错台词还被导演骂。”

“国民老公”刘俊谦：撩妹情话不要学

因“九龙城寨”爆红的刘俊谦，这次在剧中饰演基金会执行长，他笑言觉得《谁2》剧组很奇怪，“不知道为什么一个香港人及一个日本人（藤冈靛）的台词量是最大的，好像在考验我们，我花了很多时间练中文，希望可以讲得好一些。”

他在《谁2》与许玮甯有些“情感纠葛”，被询及现实中会如何展现魅力，他直言“真诚就最好，有些撩妹情话只是节目效果，真的不要学”。

至于他最近被冠上新一代“国民老公”称号，他搞笑地说：“我觉得我真的担当不起，因为我真的没办法有那么多老婆，但我很感谢大家对我角色的喜欢”，还直言他本人其实没那么有吸引力。