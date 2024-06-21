夏蕙下月70岁大寿 学生设宴40桌庆祝

本地资深艺人夏蕙7月17日迎来70岁大寿，学生将席开将近40桌庆祝，她心存感激，生日愿望是希望大家身体健康。

《新明日报》获悉，下月17日是夏蕙的70岁生日，她在《黄金年华之斗歌竞艺》的学生将在13日提前为她庆生，并准备将她的歌唱生涯搬上舞台。

负责人之一，也是夏蕙在《黄金年华之斗歌竞艺》的冠军学生之一张庆福告诉记者，届时将宴开将近40席，出席者除了夏蕙、吴刚和他们的孩子、孙子，还包括本地圈内人，以及夏蕙的学生们。

记者致电夏蕙，她开心地表示很感谢学生们的热心和热情。“其实我从60岁开始，就曾跟学生们说不用大肆铺张，所以这些年来，我的生日都在课堂上度过。”夏蕙还开玩笑地说，生日那个星期，几乎每天都收到蛋糕。

夏蕙说这次是《黄金年华之斗歌竞艺》的学生们提议，他们自动自发去召集和筹备等，他们还告诉她：“老师，到时你和家人出席就是了！”

记者问夏蕙是否知道，学生们将在寿宴上把她的歌唱生涯编成“音乐剧”搬上舞台？

“知道呀，负责策划的阳光，也曾经是艺人，我们也曾经合作过，他有告诉我，我也给了他一些资料。”

夏蕙还透露，届时她和吴刚也会上台合唱当年两人的经典金曲，“我的两个儿子和女儿也会演唱我们的歌曲”。

人生七十古来稀，夏蕙70岁的生日愿望是什么？

她笑着答道：“我的愿望是自己和大家都身体健康！”

在歌坛忙碌了大半辈子，开班授课也数十年，可说是桃李满天下，问夏蕙可曾想过退休？

夏蕙说：“曾经想过，也试图想要怎么退，不过我的学生曾经告诉我，我是不可能退休的。她的话也不是没有道理，我有太多学生了，很难叫我一时退下来，所以，这些年来，就尽量减少教课，一天约三班，不让自己太过操劳。”

夏蕙、吴刚与孙子们合照。（夏蕙提供）

无养生秘诀 少量多餐

虽然即将登七，但夏蕙的身体硬朗，她强调没有养生秘诀，也不忌口，只是为了护嗓，少吃辛辣食物，她说：“我一直都认为能吃是福。”但近年来因胃痛，她在饮食方面开始吃得清淡。

说到染上胃痛，夏蕙说是教学生时，学生无法达到自己的要求，让她也急促起来而引发。“有些学生是因为比赛来学唱，比赛是有时间性，必须在极短的时间去掌握各种歌唱技巧，看到一些学生无法达到标准，我就会急促起来，所以就导致胃痛。”

当然，夏蕙也说，她也会去运动，“偶尔会和孩子、孙子们出外散步走走”。