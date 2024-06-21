林俊杰搞惊喜惹哭插班生 私下暖举曝光

林俊杰炮制惊喜惹哭插班生，陈迪雅眼泪鼻涕流不止，哭足30分钟；杨佳盈激动又感动，一样哭到手抖。

目前在举办“JJ20世界巡回演唱会”的林俊杰，6月20日于社媒释出在中国贵阳的演唱会花絮。当中有一段是他说，自己玩音乐时发现一首歌很好听，于是录下自己诠释的版本，原来该曲就是插班生2016年推出的《放不下的活着》。林俊杰说一直忘记把录下的视频传给插班生，直到贵阳场演唱会彩排时，他对担任和音的插班生谎称“表演有瑕疵”，自己在手机里记下了一些表演上的笔记，要跟她们沟通。

插班生看到手机屏幕上的惊喜时，顿时热泪盈眶。林俊杰最后鼓励插班生：“好好写歌，你们那么多好歌，真的，期待你们的新专辑。等很久了，加油加油。”

已经红了眼眶的杨佳盈搞笑回应：“我怕我们还没有出（新专辑），你已经发多一张了。”

插班生21日下午通过经理人告诉《联合早报》：“歌王竟然唱了插班生的歌，感觉很surreal（超现实），因为他是一个很厉害的创作人，获得他称赞我们的作品，还唱我们的歌，我们觉得（自己）何德何能。”

林俊杰（前排右起）让杨佳盈和陈迪雅听他演绎的插班生歌曲《放不下的活着》。（视频载图）

感谢前辈提携

插班生不是第一次被林俊杰的暖举打动。2023年随林俊杰的巡演到香港演出时，坐在钢琴前的林俊杰毫无预警，弹奏起插班生在同年2月推出的单曲《断舍离》，让她们在台上唱一段“打歌”。

《断》由杨佳盈填词，陈迪雅谱曲，插班生唱完后，林俊杰赞叹：“好听，真的很好听，这首歌写得很好，唱得很好！”

插班生在2021年举办“来不及换衣”演唱会时，也获得林俊杰、孙燕姿、陈洁仪、蔡淳佳等本地歌手捧场支持。2010年成军的插班生，今年迈入歌唱事业第14年，两人感激这一路来前辈所给予的鼓励、提携与关注。

盼今年出专辑

那插班生到底什么时候推出新专辑？她们说目前在努力中，透露已经进录音室录歌了，希望能在今年推出一张全创作专辑。

“现在正制作新专辑，过程中很容易灰心，JJ（林俊杰）的鼓励来得及时，那一刻我们备受鼓舞。这个（演唱会）团队很有爱，当下拍下JJ给我们惊喜的摄影师也哭了。”