“好多人摸过我的身体” 张文慈夜场登台曾感被羞辱

（香港讯）香港女星张文慈日前接受香港电台访问，分享入行前后遇到的事。张文慈入行前当过模特儿和特约演员，1996年参加亚洲小姐选美比赛而入行，随后拍了《纵横四海》、《我和僵尸有个约会》系列、《情陷夜中环》等多部经典作品。张文慈拍首部电影《黑狱断场歌之砌生猪肉》时，对手是梁朝伟。她忆述，当时紧张得不敢直视对方，“梁朝伟的眼睛我哪里敢看？我怕到不敢看他的眼睛。”

除了影视工作，她也经常穿州过省四处登台，期间遇过惊险事件，令她心有余悸。她说：“有一年生日在夜场登台，唱了一下歌后，老板推着蛋糕出来，全场为我庆祝，握手时我被人拉下舞台，当时穿着一条低胸露背裙，向前仆倒的时候跌入人海里，有好多只手撑着我，推我上去。你想想，有多少人摸过我的身体？”她继而说：“我都不知道要不要哭，但别人又不是故意的。但我有‘羞辱’的感觉，最后硬着头皮唱下去。”

张文慈的电视剧作品包括《我和僵尸有个约会》系列。（互联网）

52岁的张文慈也被主持人追问感情事。她说，谈过的感情五只手指数得完，“入行后有两、三个。我以前好执着的，很介意也很怕被报纸写，很怕有不好的影响，但现在这么大了，无所谓了。信了主后，不会再为了拍拖而拍拖。”

她说，自己过去很想结婚生子，并透露曾去冻卵，“曾经想过要小孩，还冻了卵，好多年前的事，现在不怕分享。不可以为了结婚，硬要找个人生子，现在已经放弃这个念头。”