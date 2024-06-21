相隔五年 新传媒再办“才华横溢出新秀”

新传媒6月21日宣布，再办选秀比赛“才华横溢出新秀”，揭开序幕的是三场公开海选。首两场海选7月6日和7日在福南商场（Funan）举行，第三场海选7月13日在乌节中央城（Orchard Central）进行。

过关斩将的20人将投入为期五个月的训练，期间参与淘汰赛。大决赛定11月24日举行。

参赛资格与海选详情可上网mediacorp.com.sg/starsearch2024了解。

第一届“才华横溢出新秀”在1988年举行，2024年是第12届。比赛自2010年后停办九年，2019年复办，该届的冠、亚、季军分别是张哲通、郭坤耀和叶佳昀。

2019年“新秀”：有人得奖 有人双栖发展

2019年的“新秀”中，至少还有十人在演艺圈发展。冠军张哲通的演出机会不少，戏份颇重，2024年以重头剧《金色大道》的奸角“Richard Mo”拿下“红星大奖”最佳男配角奖和最受欢迎潜力星奖。

同为最受欢迎潜力星奖得主的胡煜诗，以《送餐英雄》的脑性麻痹症患者角色，代表新加坡角逐亚洲影艺创意大奖亚洲视后，也角逐本届红星视后。她与郑六月都在综艺圈发展，双姝都可独当一面主持。

曾晓晴在演戏和主持方面表现不错，2023年以英语剧《最后的夫人》前传《夜樱》（Sisters Of The Night），角逐在韩国釜山举行的亚洲内容奖及全球串流平台奖（Asia Contents Awards & Global OTT Awards）最佳女新人奖。她也参与贺岁片《小贩之王》的演出。

邓伟德的戏剧演出机会不少，获选拍摄台剧《完全省钱恋爱手册》。郭坤耀近年获得很多主持机会，包括主持《三吃客》和本届“红星”的星光大道。洪丽婷、林昭婷和翟思铭的戏剧作品数量固定。叶佳昀入行后兼顾学业与事业，未能全力冲刺，现阶段的成绩单不及同届“新秀”丰富。