萧煌奇圆“开车”梦：我开的是末班车

台湾视障歌手萧煌奇不仅尝试“开德士”，之后还想担任厨师，烹饪“瞎人炒饭”（谐音：虾仁炒饭）！

萧煌奇虽然双眼看不见，但个性幽默，常拿自己的缺陷开玩笑，以正面态度面对生活。他今年5月发布新歌《没事的》，在MV中担任德士司机的角色，让不少网民惊讶留言：“萧老师开车，没事的”、“传说中的萧煌车”、“终于看到地狱梗萧煌车”。人在新加坡的萧煌奇接受《联合早报》的访问时也笑说：“我开的就是末班车”。

他说，和MV导演讨论的时候，希望不想拍只有对嘴的镜头，要有角色扮演。思考过后，他决定扮演德士司机，因为如果看得见，他第一件事情就想考驾照。导演圆了他的梦，刚好搭配新歌氛围，以德士司机的角度看人生百态。

车子由拖拉机在前面拉着，虽开着引擎，但萧煌奇并没有踩下油门，只是凭着感觉转方向盘，看起来像是真的在开车。他说：“我觉得在生活中，可以尝试不同的东西，还挺好的。”

萧煌奇在《没事的》MV中担任德士司机角色，圆了开车的心愿。（MV截图）

除了司机，他也想尝试厨师的角色：“我这么爱吃，可以做自己喜欢的菜，也能给喜欢的人做饭。”萧煌奇也不忘开起“地狱梗”玩笑，说：“有人说要吃我的‘虾仁炒饭’（谐音：瞎人炒饭），下一首歌就能来句‘客官，您的虾仁炒饭来咯。’”

玩笑过后，他也解释，觉得不管有什么障碍，只要自己能尝试就会去做，用健康的心态面对问题。他用这样的方式看待人生，只想鼓励身心障碍或后天失明的人：“尽管失去了一些东西，但没关系，我们可以在其余部分让自己生活多姿多彩。”

MV跳舞喊话太简单

萧煌奇不仅当上德士司机，在另一首歌“Good Show”中更首次尝试饶舌，他说：“我出道20多年还是第一次尝试饶舌，也是新的火花和挑战。”他近期发起写作创作营，让自己和年轻人玩音乐并了解新曲风和潮流，大家还可以相互学习分享经验。

谈起新潮流，记者好奇萧煌奇是否也会尝试社媒流行的“魔性”音乐，如《麻辣烫糖葫芦》《晚安大小姐》这类曲风，他笑说：“这些比较像短期的风潮，可能还需要舞蹈的底子。但如果我可以的话，也不介意尝试。”

他在“Good Show”的MV中有跳舞的片段，但并非首次挑战，他自信地说：“我觉得现在编舞老师给我的编舞都太简单了，可以更高难度的，这样生活才有趣一些。”

还未找到另一半

专辑中还有一首新歌《旅伴》，歌词中提到“适合做伴侣的法人，却难一起变老”，记者好奇萧煌奇是否找到能一起变老的伴侣，他立马感叹：“太难了！”

他上段公开的恋情在2022年结束，目前还未有新伴侣，他自嘲：“我会努力，但没有成果，成绩很差，哈哈。”

他解释，找到能相伴的人需要花不少时间经营，但这几年没什么机会交新朋友，出去玩也是找身边的好友。“真的要找机会的话，就要参加别人的局，不过随着年纪变大，就开始懒得找新朋友了。”

萧煌奇2023年曾来新加坡开办个人演唱会，这次再次访新参与6月22日的肾脏透析基金（KDF）举办的“音爱而聚2024”慈善演唱会，将为听众带来正能量的新旧歌曲。他分享昨日（20日）抵新后，就去了克拉码头，少不了尝试本地的螃蟹料理。他说：“去年演唱会要彩排比较有压力，都是在饭店（酒店）或演唱会现场吃。这次比较轻松，唱完歌就可以去吃螃蟹了。”