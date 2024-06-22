一触即爆 Trigger Warning

Netflix 已上线

特种部队突击队员帕克（Jessica Alba，杰西卡阿尔芭饰）在父亲突然去世后接管了他的酒吧，她想了解父亲究竟发生什么事，过程中与家乡猖獗的暴力帮派发生冲突。帕克不知道自己能信任谁，后来在两个伙伴的帮助下，她利用自己受过的突击队训练追寻真相，并试图矫正家乡一切错误的事情。

90分钟末日倒数

8频道 晚上10.30

河正宇和李善均主演的韩片。剧情描述在2024年的美国总统大选当天，各国高手组成的佣兵部队承接了美国中央情报局的绝密任务，绑架某朝鲜政要。当部队行经南北韩非军事区之地下堡垒时，突如其来的埋伏冲突让原本单纯的任务，可能成为引爆第三次世界大战的导火线。

二呆流浪记之完全大人手册

佳乐台（新电信Ch502） 晚上11.00

曾敬骅（左）与朱轩洋一起经历八堂转大人的课题。（互联网）

这个实境秀由新生代演员曾敬骅与朱轩洋搭档，开着小卡车“二呆号”全台趴趴走，一起经历八堂转大人的课题。无论是脱离舒适圈到兰屿泳渡无人岛，或者到马祖换宿生活培养责任感，还是协助负重踏上布农族寻根路，都是他们必须完成的考验。

唐朝诡事录

Hub都会台（星和Ch825） 晚上6.00

改编自作家魏风华同名原著，讲述在繁华的大唐盛世之下发生的一系列奇闻异事，长安金吾卫中郎将卢凌风（杨旭文饰）与狄公亲传弟子苏无名（杨志刚饰）携手共破诡案的故事。

天下长河

Eazie TV·深圳卫视国际频道 下午2.20

主演：罗晋、尹昉、黄志忠、奚美娟、梁冠华。讲述康熙帝为治愈黄河水患，不拘一格提拔陈潢、靳辅两位治水能人，在历经半个世纪的栉风沐雨和朝政风波后，君臣逐渐平定河患，创下丰功伟绩的真实历史故事。

伏魔济公

Eazie TV·中国电影频道 晚上8.10

主演：王奕然、宋美儿、唐鉴军、杜玉明、隋雪峰。故事以妖王企图复活邪龙螭龙为背景，讲述降龙罗汉转世后被妖王追杀，遇到女降妖师柳絮后发生的一系列故事。