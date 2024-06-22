号称日本版《纸牌屋》 权力斗争刻画却乏味

那个叫猫头鹰的男人 House of the Owl

可在Disney+观看

串流平台Disney+原创10集日本政治悬疑剧，讲述无所不知也无所不能，藏于政商权力人士身后为他们清除障碍的幕后推手，被称为“Fixer”的大神龙太郎（田中泯饰）的故事。

为了国家，他不惜双手沾满鲜血，执行自己所相信的正义，一方面为有潜力当上首相的政客掩盖丑闻，另一边厢也相助现任首相通过争议性法案。与此同时，他却发现自己的家人各自存在问题。

典型的软弱渣男大儿子一郎（安藤政信饰）没有能力却好高骛远，堕入美人计迷恋陪酒女无法自拔。看似生活美满的女儿弓子（长谷川京子饰）丈夫失业，家庭经济状况陷入危机。正直热血的小儿子龙（新田真剑佑饰）留学美国，返国后任职非营利组织，为揭露真相锲而不舍却与父亲产生矛盾。幼女理沙子（中田青渚饰）梦想出道当唱作歌手，为此和男友的感情陷入僵局。

预计拍摄五季

故事概念与剧本来自韩国首尔出生，美国长大的申大为（David Shin），他曾在2019至2023年主导迪士尼在香港、台湾和东南亚的内容销售和频道业务。号称日本版《纸牌屋》（House of Cards）的《猫头鹰》，据说早在10年前已有规划，预计拍摄五季。申大为野心勃勃地说，他旨在运用“好莱坞式叙事方式”创造让日本人有共鸣且能触及海外观众的作品。

不知是否为了给几季情节作铺排，剧集节奏非常缓慢，相较于唐泽寿明2023年主演三季让人感觉惊心动魄的同类型日剧《局中人》（Fixer），《猫头鹰》显得平淡乏味。尤其大神龙太郎大多时候都在忙着为孩子们收拾烂摊子，政治权斗、惊人黑幕等仅轻描淡写带过，毫无刺激感。扮演神秘对头人的池田良气场太弱，对于长相很谐星的他能将大神一家玩弄于股掌之中这回事，怎看都欠缺说服力。

剧中人物戏份太分散，支线多，难以完整发展，也是问题症结。大神一家大多时候零交集，所以也谈不上有什么火花，亲情部分描绘得模糊且无法打动人心。期望太高，只能慨叹《猫头鹰》在权力斗争的刻画上做不到《纸牌屋》水准，描绘带宿命的亲情悲剧也无法和经典日剧《华丽一族》相提并论。

主角光芒被削弱

安藤政信诠释的长子既渣又不讨喜，占据的篇幅却最多。观众或许最想看的是新田真剑佑，人帅又秀一口流利英语，但戏份主要聚焦在他和洋人记者（Heidi Berger，海蒂博格饰）的交往，两人却毫无CP感。本来期待看新田与田中泯的父子交锋，但场面不多让人大感遗憾。

新田真剑佑（左）与记者的一段情，欠缺浪漫火花。（互联网）

79岁的田中泯是舞蹈大师，演出的影剧作品不算多，57岁第一次参与《黄昏清兵卫》即获日本奥斯卡最佳男配角，沉稳优雅气质符合《猫头鹰》里不怒而威的人物型格。但作为剧中应被“神化”的传奇人物，却见他处处被对手在暗处掣肘，以至于人物的光芒大大被削弱，演得再好也无从力挽狂澜。