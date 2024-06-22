记者大声说：蒙面歌姬藏箱子中办握手会

日本蒙面歌姬Ado最近宣布要开握手会，自出道以来从没露过脸的她，终于要近距离以“真面目”示人了吗？当然不是！据经纪公司所释出的握手会资讯，她将藏在特制的大箱子里，箱子挖个洞，让歌迷将手伸进箱子里与她握手。Ado形容握手会形式有点像意大利的“真理之口”。一直以来，我认为蒙面唱将比起“明星”，更倾向于当一个“唱歌的人”，但这次握手会的创意操作打破了我的既定印象。在偶像可接受的范围内与粉丝互动，实在是太聪明了。——曾慧仪

陈妍希主演的陆剧《但愿人长久》在杀青六年后终于播出，但她诠释的一代歌后邓丽君，被网民嫌弃“哪里有邓丽君的神韵”。我看了剧集，觉得陈妍希在外形、气质和声线各方面，确实和邓丽君相去甚远。其实外形不像，仍可用演技征服观众，可惜陈妍希演技一般，实难服众。她之前在《神雕侠侣》演出小龙女就因脸颊圆润，被笑是“小笼包”，有了前车之鉴，这次仍选择当箭靶，实在勇气可嘉，但我却只想问：何苦呢？——李妙音

看了最近的新闻报道才知道，MBTI（迈尔斯-布里格斯性格分类法）最近在新加坡火了起来。常关注韩综的读者应该不会感到陌生，因为在韩国，这不只是他们爱用的“破冰”话题，还有企业直接在招聘广告标注“某些职位只接受某特定MBTI类型申请”。曾有人说，为达到社会的标准和期待，人们常会迷失自我，而简单的MBTI测试是认识自己的入门法之一。了解自己的本性，可以更好发挥自己的潜能。网络上搜索MBTI就有不少免费测试，你知道自己是“E人”（外向型），还是“I人”（内向型）吗？——赖婉丽