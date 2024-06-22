被爆丑闻遭换角 制作公司不排除向贺军翔求偿

（台北讯）贺军翔5月份被指控“妨害性自主罪”住家遭搜查，他所演的新剧《邮票与舒芙蕾》制作公司时创影业6月21日发出声明，严正表示因事发于戏剧开镜前，但贺军翔未告知剧组，违背双方合作诚信也严重影响公司信誉以及对合作伙伴的承诺，因此宣布换角，且不排除对贺军翔求偿。

台湾媒体报道，时创影业当初拟的合约表明主演不能有负面新闻，但贺军翔1月就遭警方约谈，却未告知剧组；时创发出声明并非是将他定罪，而是认为贺违反诚信原则。

据了解，贺军翔的戏份已拍了一半，时创表示他的戏份目前还没确切计算，要看场记表才知道，但已经拍了大部分。至于换角损失的金额也还没计算，“因为换新演员、重拍，也关系到演员、场景费用，目前没有办法估算。”但依外界粗估，重拍的损失高达千万台币（至少42万新元）。

制作公司对贺军翔有不满？时创说，事发后都有透过经纪人了解状况，但因为事件已经进入司法程序，能得到的信息没有太多，“当务之急就是导演、主创按照进度拍摄，找到适合人选，这个最重要。”至于替代演员已经有在谈，不过目前无法透露。

对于角色异动一事，播出平台公视回应：“尊重制作公司时创影业的决定。”

导演徐誉庭提供不同观点

另与贺军翔合作电视剧《不够善良的我们》的导演徐誉庭却提供不同看法，疑似逆风挺贺军翔。

徐誉庭说，这件事情她不太清楚细节，也知道时创是受害者，但将心比心想，如果她是贺军翔也会认为自己是无辜的，应该事先跟剧组说什么？

她表示只是提供不同的观点，希望不要影响法官判决。