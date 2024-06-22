不满Taylor Swift私人飞机碳排高 环保人士喷漆摆乌龙

（外电讯）美国流行天后Taylor Swift（泰勒丝）世界巡演行程唱到了英国，行程满档的她搭私人飞机趴趴走，却成了环保人士的眼中钉。

日前两名女性环保人士闯入英国伦敦斯坦斯特德机场禁区，对其中两架私人飞机喷上橘色油漆，还说泰勒丝的私人飞机就停在那儿，事实上却摆了个乌龙。“停止用石油”组织（Stop the Oil）指出，他们以为泰勒斯的私人飞机就停放在该机场，不过这个说法已遭警方否认。

当地警方在英国时间6月20日凌晨5时多接到报案，称有两人闯入斯坦斯特德机场并损坏两架飞机。

“停止用石油”组织承认对此事负责。机场发言人后来向媒体表示：“跑道运行暂停了很短一段时间，但没有航班受到干扰，机场运行正常。”

日前有环保人士闯入英国伦敦斯坦斯特德机场禁区，对其中两架私人飞机喷上橘色油漆。（法新社）

从该组织发布的一段影片显示，两女用电动工具切开机场围栏后，迅速穿过跑道，将橙色油漆喷涂在两架私人飞机机身。其中一女说：“我们刚刚把这架飞机喷得一团糟！”另一人接话：“还有它后面那架。”接着她们表示：“我们需要一条国际条约，禁止燃烧所有石油、煤炭与天然气。当人们在挨饿，精英与富人飞行在我们头顶上成千上万英尺的高空。亿万富翁是不可碰触的。”

有报道指出，泰勒丝是2022年私人飞机碳排量排行榜第一名，也因此招致部分粉丝与环保人士批评。英国媒体报道，被捕的其中一女曾是泰勒丝的铁粉，没想到后来却以激烈行为反对泰勒丝使用私人飞机。

除了这起事件，“停止石油”前一天才因对世界文化遗产巨石阵泼洒橘色粉末而登上媒体版面，当时该组织两名人士被拘留。