上海滩之风云正道

Hub都会台（星和Ch825） 晚上9.00

吕良伟在1980年《上海滩》里的“丁力”一角，至今令人难忘。时隔43年，他再次演绎上海滩大佬，豪气不减。电影以民国时期的大上海为背景，讲述上海商会会长郑有道（吕良伟饰）掌管着上海重要的货运码头，他虽然信奉金钱至上，但绝不碰鸦片。他为了阻止鸦片输入，与其他帮派以及日本佐藤势力展开对抗，将生死置之度外。

谋杀就在狂欢后 Dangerous Gentlemen

Eazie TV·CinemaWorld 晚上9.00

2023年波兰卖座片，由获奥斯卡提名的《另类神父》（Corpus Christi）主创团队制作。影片描述在扎科帕内的山间度假胜地，四个名人在狂欢之后醒来，发现沙发上躺着一个死人。没人知道他是谁以及他为何死在这里，也不知道为何警察正在敲门。一场与时间的赛跑随即展开，四个主角必须洗清自己的嫌疑，遏阻危险谣言的散播，还必须尽快破解这起离奇死亡案。多亏这几位才华横溢又寻求刺激的绅士们，充满文化活力的札科帕内上演了一出涉及黑帮、艺术家和政客的阴谋。以波兰语播出，附中文字幕。

高尔夫物语 Rising Impact

Netflix 已上线

《高尔夫物语》改编自铃木央的著名同名漫画。（Netflix提供）

根据铃木央的著名同名漫画改编的首部动画。高文纳诺米是一名三年级学生，他对棒球十分热爱，梦想着成为世界上最好的击球手。一天，他遇到一位名叫西野雾亚的女职业高尔夫球手，在第一次击球距离超过300码后，高文迷上了高尔夫。在西野的帮助下，他进入了世界著名的青少年高尔夫学校嘉美洛特学院。在那里，他与来自世界各地的天才对手展开严酷的竞争，与生俱来的高尔夫天赋也得以绽放。

完美的家族 Perfect Family

Viu 已上线

《完美的家族》由金炳哲（后）、尹世雅（前右）和朴柱炫主演。（Viu提供）

金炳哲和尹世雅继《天空之城》之后，再次饰演夫妻。讲述两人与养女善熙（朴柱炫饰）原本过着幸福的生活，却因为善熙的朋友敬浩的死亡，一家人开始经历一些事情。善熙卷入杀人事件，面对自己失去的记忆和眼前的真相，内心复杂。