上周票房：动画发威踢下“金孙”

动画片发威,迪士尼(Disney)与皮克斯(Pixar)的《脑筋急转弯2》把孩子的情绪拟人化,通过可爱、搞笑和温馨“三强鼎立”的故事,上映首周末就把票房推向冠军,把蝉联榜首两星期的泰国片《金孙暴富攻略》踢至亚军。

《金孙》在各地上映皆票房开红,在新加坡更刷新纪录,成为本地历年来最卖座泰国片。电影上映19天取得367万元票房,是本地2024年到目前为止,第四最卖座电影。6月24日,片中演出阿嫲的Taew(Usha Seamkhum)和导演Pat Boonnitipat会在到新加坡出席一场放映会,并与观众交流。

梁志强的《小孩不笨3》比《金孙》迟一周公映,虽然输在起跑点,但一上映就坐亚望冠。如今硬碰老少咸宜的《脑筋2》,票房从亚军滑落到季军。

6月学校假期似乎带动了动画片的观影热潮,除了《脑筋2》,另还有三部动画片《加菲猫大电影》《剧场版排球少年!!垃圾场的决战》和《九死一省》也在票房榜上。

2024年6月13日至6月16日票房排名



①(新)脑筋急转弯2(Inside Out 2)

②(1)金孙暴富攻略(How To Make Millions Before Grandma Dies)

③(2)小孩不笨3(I Not Stupid 3)

④(3)加菲猫大电影(The Garfield Movie)

⑤(5)九龙城寨之围城(Twilight Of The Warriors: Walled In)

⑥(6)猩球崛起:新世界(Kingdom of the Planet of the Apes)

⑦(4)芙莉欧莎:疯狂麦斯传奇篇章(Furiosa: A Mad Max Saga)

⑧(7)剧场版排球少年!!垃圾场的决战(Haikyu!! The Dumpster Battle)

⑨(10)九死一省(10 Lives)

⑩(9)窥探者(The Watchers)