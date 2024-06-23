上周票房：动画发威踢下“金孙”

动画片发威，迪士尼（Disney）与皮克斯（Pixar）的《脑筋急转弯2》把孩子的情绪拟人化，通过可爱、搞笑和温馨“三强鼎立”的故事，上映首周末就把票房推向冠军，把蝉联榜首两星期的泰国片《金孙暴富攻略》踢至亚军。

《金孙》在各地上映皆票房开红，在新加坡更刷新纪录，成为本地历年来最卖座泰国片。电影上映19天取得367万元票房，是本地2024年到目前为止，第四最卖座电影。6月24日，片中演出阿嫲的Taew（Usha Seamkhum）和导演Pat Boonnitipat会在到新加坡出席一场放映会，并与观众交流。

梁志强的《小孩不笨3》比《金孙》迟一周公映，虽然输在起跑点，但一上映就坐亚望冠。如今硬碰老少咸宜的《脑筋2》，票房从亚军滑落到季军。

6月学校假期似乎带动了动画片的观影热潮，除了《脑筋2》，另还有三部动画片《加菲猫大电影》《剧场版排球少年！！垃圾场的决战》和《九死一省》也在票房榜上。

2024年6月13日至6月16日票房排名



①（新）脑筋急转弯2（Inside Out 2）

②（1）金孙暴富攻略（How To Make Millions Before Grandma Dies)

③（2）小孩不笨3（I Not Stupid 3）

④（3）加菲猫大电影（The Garfield Movie）

⑤（5）九龙城寨之围城（Twilight Of The Warriors: Walled In）

⑥（6）猩球崛起：新世界（Kingdom of the Planet of the Apes）

⑦（4）芙莉欧莎：疯狂麦斯传奇篇章（Furiosa: A Mad Max Saga）

⑧（7）剧场版排球少年！！垃圾场的决战（Haikyu!! The Dumpster Battle）

⑨（10）九死一省（10 Lives）

⑩（9）窥探者（The Watchers）